Träning och menscykeln. Frågorna du aldrig ställer.

Låt träningen följa din menscykel genom livet
Välkommen till Frågorna du aldrig ställer där vi svarar på allt om att låta träningen följa din menscykel.
Vi ska prata om hur träning enligt menscykeln påverkas under livets olika stadier, från pubertet till graviditet:
1) Kan jag träna enligt menscykeln om…?
2) Hormonella preventivmedel och träning
3) Hur kan jag ge stöd till min dotter under puberteten?
1. Kan jag träna enligt menscykeln om …?
Om du har en menscykel kan du lära dig att anpassa träningen efter dina hormonnivåer. Läs mer i listan nedan. Berätta gärna för oss i kommentarerna om du inte hittar någon beskrivning som stämmer in på dig.
Kan jag träna enligt menscykeln om jag är gravid?
När du är gravid följer hormonerna inte samma cykel som vanligt utan har istället en helt egen niomånaderscykel. De viktiga hormonerna östrogen och progesteron stiger kontinuerligt under graviditeten och därför kan du inte träna enligt menscykeln när du är gravid. Däremot kan du anpassa träningen beroende på vilken trimester du är i. Det finns så många myter och åsikter om träning under graviditeten att det kan vara svårt att veta vad som är okej eller inte. Men varje graviditet är unik, även för en och samma kvinna, så det viktigaste är att du lyssnar på din kropp. Den talar om för dig vad du kan och inte kan göra.
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Kan jag träna enligt menscykeln om jag har endometrios eller PCOS?
Endometrios och PCOS (polycystiskt ovarialsyndrom) har feldiagnostiserats i flera decennier. Men nu har kvinnor äntligen börjat kunna få den hjälp de behöver mot symtom som smärta, kraftiga blödningar och oregelbunden mens. Kom ihåg: Även om du har de här symtomen är det inte säkert att de beror på endometrios eller PCOS. Kontakta en läkare för att få rätt diagnos. Kraftiga eller oregelbundna blödningar (eller ingen mens alls) kan ha många olika orsaker och det är alltid bäst att rådfråga en läkare.
Om du har fått diagnosen endometrios konstaterad kan det ibland gå att lindra symtomen med hjälp av träningens antiinflammatoriska och antioxidantfrämjande effekt. Dessutom är träning bra för humöret. Och eftersom det finns bevis på att endometrios medför ökad risk för depression och ångest är det minst lika viktigt att ta hand om din mentala hälsa som den fysiska.
Det bästa sättet att börja träna enligt menscykeln är att under två eller tre månader hålla koll på hur du mår när du tränar och anteckna hur kroppen svarar på intensiv ansträngning. Då får du koll på när det passar din kropp bäst att träna högintensivt och när du bör ta det lite lugnare.
Kan jag träna enligt menscykeln om jag är i klimakteriet?
Det beror på om du är i förklimakteriet (du har fortfarande ägglossning, men har börjat känna av att äggstockarna producerar mindre östrogen) eller i klimakteriet (du har slutat få ägglossning och får inte längre några ökningar av östrogen och progesteron). Om du är i förklimakteriet har du fortfarande mens, men cykeln kan bli lite oregelbunden och blödningsmönstret kan förändras. Då kan du fortfarande hålla koll på menscykeln och anpassa träningen efter den. Om din cykel har blivit längre får du en längre fas med låga hormonnivåer (follikelfasen) och det betyder fler tillfällen att träna högintensivt eller med tungt motstånd.
Om du är i klimakteriet (och inte har haft någon mens på 12 månader) kan du inte träna enligt menscykeln, eftersom kroppen inte längre har några stora variationer i hormonnivåerna. Men det kan fortfarande vara värdefullt att hålla koll på hur du mår och hur stark du känner dig när du tränar. Det ger dig information om hur din kropp svarar på träningen och om du kanske behöver lägga till fler dagar med lågintensiv träning mellan de mer krävande passen. Men en sak är säker: du bör öka återhämtningstiden efter högintensiva pass, eftersom musklerna förändras i klimakteriet och inte återhämtar sig lika snabbt längre.
Kan jag träna enligt menscykeln även om jag inte är en proffsatlet?
100 % JA. Om du har mens kan du ta del av alla fördelar med att träna enligt menscykeln.
2. Kan jag träna enligt menscykeln även om jag använder ett hormonellt preventivmedel?
Hormonella preventivmedel är en klurig fråga för precis som namnet antyder verkar de genom att förändra dina naturliga hormonnivåer. Häng med när vi tittar närmare på den här viktiga frågan och förhoppningsvis hjälper dig att förstå vad det är som egentligen händer i kroppen.
Dag 1 till dag 5 +/- på din p-pillerkarta
"Dag ett" är den första dagen på din p-pillerkarta. De första fem dagarna motsvarar follikelfasen av menstruationscykeln när hormonnivåerna är låga, vilket betyder att du kan träna hårt. Så öka vikterna, spring snabbare eller kör ett HIIT-pass.
Dag 6 till 22 +/-
När du kommer till den andra veckan på p-pillerkartan ökar dina hormonnivåer medan återhämtningstakten saktar ner. Du kan därför behöva lite mer återhämtning mellan tuffa träningspass för att uppleva de positiva effekterna. Den tidiga delen av lutealfasen pågår i ungefär 2,5 vecka. Det låter förvirrande, men innebär helt enkelt att hormonerna ännu inte har nått sin högsta nivå. Du kan alltså fortsätta med medelintensiv och aerob träning, till exempel en lagom ansträngande löprunda. Om du märker att energin börjar sjunka kan du göra träningen lite lättare och ge dig själv gott om tid att återhämta dig efter tuffa träningspass.
Dag 23 till 28 +/-
Visste du att tabletterna i den sista veckan av en karta med kombinerade p-piller kallas för "sockerpiller" eftersom de inte innehåller några hormoner? Hormonnivåerna är som högst under början av veckan, så det är nu du verkligen ska fokusera på återhämtning: ta promenader, meditera, plocka fram yogamattan. Efter hand som hormonerna från de aktiva tabletterna rensas ut ur kroppen under veckan kommer du känna att kroppen är redo att sluta cirkeln. Det är nu du åter går in i follikelfasen och påbörjar en ny p-pillerkarta.
3. Hur kan jag ge stöd till min dotter under puberteten?
Mens är inte slutet
Visste du att dubbelt så många tjejer som killar slutar med sport när de är 14 år gamla? Det är ungefär den åldern då de börjar få mens. Tillfällighet? Eller kanske inte.
Tonåren kan vara tuffa, men hur kan vi hjälpa tjejer hålla sig aktiva när vi vet att det har så positiva effekter? Vi kan börja med att ha öppna samtal med unga tjejer innan de kommer in i puberteten. Vi har tagit fram den här guiden för att göra det lättare att prata om mens med
barn och tonåringar. Vi slår hål på myter kring mens och bygger upp deras självförtroende så att de fortsätter att vara aktiva.
1. Börja prata tidigt
Det är bra att prata om puberteten innan mensen börjar. Då kan du slå hål på myter kring mens och förändra attityder. Vi kan börja med att kalla våra kroppsdelar vid deras riktiga namn — kanske släppa "tjejdelar" och helt enkelt säga "vagina" och "vulva?". Då kommer flickor att lära sig att känna sig stärkta av sina kroppar, och mensen och puberteten kommer att normaliseras. Påminn din dotter om att hon inte är ensam, berätta för henne om dina egna erfarenheter av puberteten och skratta åt det. Det kan stärka hennes självförtroende och känslor för sig egen kropp.
2. Svettas tillsammans
Fakta: Barn med föräldrar som är fysiskt aktiva är mer benägna att ägna sig åt sport. Japp, genom att börja träna tidigt, och tillsammans, hjälper du henne att utveckla ett bra förhållande till sporten och sin kropp. Och genom att bevisa att du inte behöver sluta träna när du får mens kan hjälpa henne att normalisera sin egen mens.
3. Berätta om mensskydd
Bindor, tamponger, menstrosor, menskoppar... Allt kan vara lite överväldigande när du är tonåring eller yngre. Genom att hjälpa henne välja mensskydd och berätta hur man använder dem innan hon får mens känner hon att hon produkterna är säkra och rätt för henne. Och få mens att verka mindre tabubelagt – särskilt om hon får mens före sina klasskamrater.
4. Uppmuntra henne till aktivitet för att lindra mensvärken
Valde du bort sport när du var yngre och hade mens? PMS-symtom är vanliga anledningar till att tjejer väljer bort att sporta. Fysisk aktivitet kan faktiskt kan hjälpa till att lindra mensvärk tack vare de humörboostande hormonerna som kallas endorfiner, som fungerar som ett naturligt smärtstillande medel och förbättrar cirkulationen i kroppen. Vi behöver uppmuntra dem till att röra på sig.
5. Förbered henne för skolidrott
Sport när du har mens kan vara en stor orsak till ångest när du är ung. Att hjälpa henne att planera i förväg och packa viktiga saker som mensskydd, deodorant, rätt sport-bh och extrabyxor och diskutera vikten av att byta mensskydd före och efter träning kan stärka hennes självförtroende.
6. Hålla koll på hennes menscykel
Vi måste berätta för tjejer att de inte behöver sluta sporta bara för att mensen har börjat. Att hjälpa dem att förstå hur menscykeln fungerar och hur de synkroniserar sin träning med den kan stärka självförtroendet. Föreslå att de kan hålla koll på sina känslor och fysiska förändringar under hela menstruationscykeln för att förbättra relationen till sinne och kropp och försäkra dem om att det de upplever är helt normalt.
Och det avslutar serien Frågorna du aldrig ställer om menscykler. Om du missade förra veckans avsnitt som handlade om simning under mens kan du klicka på länken nedan för att se hela samlingen. Och i NikeSync i Nike Training Club-appen hittar du träningspass som passar de olika delarna av menscykeln.