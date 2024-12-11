Träning och menscykeln. Frågorna du aldrig ställer.

Kan jag träna enligt menscykeln om jag är gravid?

När du är gravid följer hormonerna inte samma cykel som vanligt utan har istället en helt egen niomånaderscykel. De viktiga hormonerna östrogen och progesteron stiger kontinuerligt under graviditeten och därför kan du inte träna enligt menscykeln när du är gravid. Däremot kan du anpassa träningen beroende på vilken trimester du är i. Det finns så många myter och åsikter om träning under graviditeten att det kan vara svårt att veta vad som är okej eller inte. Men varje graviditet är unik, även för en och samma kvinna, så det viktigaste är att du lyssnar på din kropp. Den talar om för dig vad du kan och inte kan göra.

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Kan jag träna enligt menscykeln om jag har endometrios eller PCOS?

Endometrios och PCOS (polycystiskt ovarialsyndrom) har feldiagnostiserats i flera decennier. Men nu har kvinnor äntligen börjat kunna få den hjälp de behöver mot symtom som smärta, kraftiga blödningar och oregelbunden mens. Kom ihåg: Även om du har de här symtomen är det inte säkert att de beror på endometrios eller PCOS. Kontakta en läkare för att få rätt diagnos. Kraftiga eller oregelbundna blödningar (eller ingen mens alls) kan ha många olika orsaker och det är alltid bäst att rådfråga en läkare.

Om du har fått diagnosen endometrios konstaterad kan det ibland gå att lindra symtomen med hjälp av träningens antiinflammatoriska och antioxidantfrämjande effekt. Dessutom är träning bra för humöret. Och eftersom det finns bevis på att endometrios medför ökad risk för depression och ångest är det minst lika viktigt att ta hand om din mentala hälsa som den fysiska.

Det bästa sättet att börja träna enligt menscykeln är att under två eller tre månader hålla koll på hur du mår när du tränar och anteckna hur kroppen svarar på intensiv ansträngning. Då får du koll på när det passar din kropp bäst att träna högintensivt och när du bör ta det lite lugnare.

Kan jag träna enligt menscykeln om jag är i klimakteriet?

Det beror på om du är i förklimakteriet (du har fortfarande ägglossning, men har börjat känna av att äggstockarna producerar mindre östrogen) eller i klimakteriet (du har slutat få ägglossning och får inte längre några ökningar av östrogen och progesteron). Om du är i förklimakteriet har du fortfarande mens, men cykeln kan bli lite oregelbunden och blödningsmönstret kan förändras. Då kan du fortfarande hålla koll på menscykeln och anpassa träningen efter den. Om din cykel har blivit längre får du en längre fas med låga hormonnivåer (follikelfasen) och det betyder fler tillfällen att träna högintensivt eller med tungt motstånd.

Om du är i klimakteriet (och inte har haft någon mens på 12 månader) kan du inte träna enligt menscykeln, eftersom kroppen inte längre har några stora variationer i hormonnivåerna. Men det kan fortfarande vara värdefullt att hålla koll på hur du mår och hur stark du känner dig när du tränar. Det ger dig information om hur din kropp svarar på träningen och om du kanske behöver lägga till fler dagar med lågintensiv träning mellan de mer krävande passen. Men en sak är säker: du bör öka återhämtningstiden efter högintensiva pass, eftersom musklerna förändras i klimakteriet och inte återhämtar sig lika snabbt längre.

Kan jag träna enligt menscykeln även om jag inte är en proffsatlet?

100 % JA. Om du har mens kan du ta del av alla fördelar med att träna enligt menscykeln.