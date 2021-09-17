Mr. YouTube bjuder på dansmoves med feel good-känsla

Det är dags för nästa danslektion och dags att lätta upp stämningen. Plötsligt lyser hans ansikte upp igen. "Så, BOOM! Jag kan berätta en helt galen grej ...". Och det kan han, men det tål tyvärr inte att återberättas.

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