Mr. YouTube bjuder på dansmoves med feel good-känsla

"Hör upp, allihop", säger han och tystnaden lägger sig över dansstudion. Alla väntar. "BOOM! Då kör vi, här är han, Mr. YouTube, så klart, the one and only från Bronx i New York!"



Ingen introducerar Mr. YouTube bättre än han själv, alltså Switzon Haney, även kallad Switz (som uttalas "Swiss"). Den självlärde och självutnämnde "King of Lite Feet" – en dansstil han lanserade i Harlem och Bronx i början på 2000-talet – hävdar dessutom att han var den första dansaren som blev viral på YouTube. Därav smeknamnet.