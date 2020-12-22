Knuffa dig själv mot dina mål

Det är bara ett exempel på hur du subtilt och strategiskt ständigt blir påverkad att göra särskilda val – bra eller dåliga – utan att ens inse det. Experterna kallar det här fenomenet för "nudging" – en knuff i rätt riktning. Men du kan faktiskt ge dig själv en knuff mot hälsosammare och mer proaktiva val.



"Själv-nudging är ett sätt att bli medveten om hur ofta oansenliga saker påverkar ditt beteende, så att du kan återta kontrollen", säger Samuli Reijula, föreläsare i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet i Finland. Det handlar inte om benhård självkontroll eller begränsningar, menar Reijula, som nyligen medförfattade en studie om konceptet som publicerades i Behavioral Public Policy. Det handlar om att göra de saker du vill göra enklare, och de saker du inte vill göra svårare, alltså lägga till och ta bort friktion efter behov, säger han.



"Att undvika frestelse genom ren och skär viljestyrka kan vara påfrestande", säger Reijula. När vi slits mellan motstridiga impulser, som att bli sugen på att äta godis och låta bli för att undvika tillsatt socker agerar vi inte alltid i vårt eget bästa intresse. (För att inte tala om all intern energi vi slösar på att väga för- och nackdelar mot varandra.) "Men du kan tänka och planera framåt och på så sätt undvika onödiga kamper och bana väg för framgång", säger Reijula.