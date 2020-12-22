Knuffa dig själv mot dina mål

Hur du styr dig själv mot framgång
Coachning
Med hjälp av medvetna trick som de här kan du bli bättre på att fatta hälsosamma beslut oftare – även när du känner dig frestad att låta bli.
Produkternas placering i en livsmedelsbutik är inte slumpmässig. Tanken är att chipsdisplayen du passerar på vägen in ska få dig att sträcka dig efter en eller två påsar. Enligt matpsykologer är du nämligen mer benägen att köpa den första produkt du lägger märke till. Godiset i ögonhöjd när du står i kassakön? Samma idé.
Det är bara ett exempel på hur du subtilt och strategiskt ständigt blir påverkad att göra särskilda val – bra eller dåliga – utan att ens inse det. Experterna kallar det här fenomenet för "nudging" – en knuff i rätt riktning. Men du kan faktiskt ge dig själv en knuff mot hälsosammare och mer proaktiva val.
"Själv-nudging är ett sätt att bli medveten om hur ofta oansenliga saker påverkar ditt beteende, så att du kan återta kontrollen", säger Samuli Reijula, föreläsare i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet i Finland. Det handlar inte om benhård självkontroll eller begränsningar, menar Reijula, som nyligen medförfattade en studie om konceptet som publicerades i Behavioral Public Policy. Det handlar om att göra de saker du vill göra enklare, och de saker du inte vill göra svårare, alltså lägga till och ta bort friktion efter behov, säger han.
"Att undvika frestelse genom ren och skär viljestyrka kan vara påfrestande", säger Reijula. När vi slits mellan motstridiga impulser, som att bli sugen på att äta godis och låta bli för att undvika tillsatt socker agerar vi inte alltid i vårt eget bästa intresse. (För att inte tala om all intern energi vi slösar på att väga för- och nackdelar mot varandra.) "Men du kan tänka och planera framåt och på så sätt undvika onödiga kamper och bana väg för framgång", säger Reijula.
"Själv-nudging är ett sätt att bli medveten om hur ofta oansenliga saker påverkar ditt beteende, så att du kan återta kontrollen."
Samuli Reijula
Föreläsare i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet
Att utöva själv-nudging kräver inte särskilt mycket ansträngning. Här är en plan med experternas rekommendationer.
- Skicka meddelanden till dig själv.
Lämna lappar där du kommer att se dem, skriv att göra-listor och ställ in påminnelser i din kalender. Du behöver inte ens använda ord. Du kan till exempel sätta upp en bild på proteinkällor och deras respektive växthusgasutsläpp på kylskåpet för att påminna dig om att minska ditt kött- och mejeriintag. Det föreslår Reijula och hans medförfattare, Ralph Hertwig, chef för Center for Adaptive Rationality vid Max Planck Institute for Human Development i Berlin, i sin forskning. (Alla sätt är bra, utom de dåliga.)
Du kan också göra som Hertwig och lägga yogamattan eller träningskläderna vid sängen på kvällen för att göra det enklare att köra ett morgonpass. Sådana beteenden kan hjälpa dig att komma igång eftersom de synliggör det du ska göra. Försök att kombinera dem med en ”om-då”-plan – om du ser lappen med växthusgasutsläppen, då väljer du vegetariskt istället för ost – för bästa effekt.
- Förändra din inställning.
För att fatta ett bättre beslut på kort sikt är det viktigt att överväga de potentiella långsiktiga konsekvenserna, säger Reijula. Låt säga att du tänkte ta en löprunda på morgonen, men vaknade till regn. Om valet står mellan två olika sätt att få en timme att gå, blir det väldigt lockande att stanna kvar i sängen. Men om du tänker att du väljer mellan att ha mer energi eller att känna dig trött, eller sätter ett prejudikat för huruvida du kommer att träna eller inte när det regnar, då kommer du att känna dig mycket mer motiverad att ta dig upp och ut.
- Spela svårfångad.
Genom att göra något mindre bekvämt för dig själv kan du också göra det mindre önskvärt. Vi menar allvar. Det räcker med att flytta maten ur sikte eller utom räckhåll för att man inte ska äta den, säger Reijula. Ställ in godiset längst bak i skafferiet eller kylskåpet och den hälsosamma maten längst fram. Du förvägrar dig inte något, säger han, du bara undviker onödig konsumtion genom att lägga till friktion. När du verkligen vill ha godsaken kommer du att göra den ansträngning som behövs för att få den.
Om du brukar beställa onyttig hämtmat kan du radera dina matleveransappar. Det blir svårare att beställa en burgare med pommes frites om du först måste installera om och logga in på en app (du kommer ändå inte komma ihåg lösenordet).
Det bästa med själv-nudging är att ju mer du gör det, och ju mer du märker att det lönar sig, desto lättare blir det att fortsätta på rätt väg. Skriv nu en post it-lapp om att komma ihåg att ge dig en själv knuffar i rätt riktning. Lite meta kanske, men så värt det.