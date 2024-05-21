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Kimia Alizadeh

Taekwondostjärnan Kimia Alizadeh har ett oerhört driv att vilja vinna. Som stolt företrädare för flyktingcommunityn har hon blivit en symbol för inre styrka, mod och målmedvetenhet.

Senast uppdaterad: 21 maj 2024
Lästid: 2 min
Nike Athlete: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Sport: Taekwondo
Ursprungsland: Iran
Landslag: Bulgarien
Född: 10 juli 1998

"Jag har inte drömmar, jag har bara mål. En dröm är för stor, den är svår att nå. Men när du har ett mål i sikte känns det som att du kan klara det."

Kimia tror inte på drömmar. "En dröm är för stor, den är svår att nå. Men när du har ett mål i sikte känns det som att du kan klara det." För Kimia är det viktigt att stå med båda fötterna på jorden – det är det som hjälper henne att vinna.

Olympic Refuge Foundation

Nike tror på sportens kraft att föra världen framåt. Läs om hur Nike hjälper atleter på flykt genom Olympic Refuge Foundation.

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Ursprungligen publicerad: 21 maj 2024

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