Skapa utrymmen inom sport för tjejer

Tjejer behöver utrustning och kläder som passar, närliggande utrymmen som är rena och trygga där de kan sköta hygienen och träningstillfällen vid tidpunkter och på platser där de inte riskerar sin fysiska säkerhet. Även om du inte nödvändigtvis kan bygga bättre badrum och duschar, kan du skapa en trygg och bekväm erfarenhet genom att ta hänsyn till de här behoven när du planerar sportpass och väljer platser.

Och kom ihåg att många tjejer inte uppmuntras att delta i sport. De kanske tar en risk bara genom att komma till träningen, vilket gör det ännu viktigare att tjejer har tillgång till en positiv, sund miljö där de känner sig trygga och har kul.