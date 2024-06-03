Skapa utrymmen inom sport för tjejer

Skapa utrymmen för tjejer
Guide till att coacha tjejer
Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. Det vill vi ändra på. Som en del av Nikes arbete med partner och experter inom communityn har vi tagit fram en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.
Sportutrustning och sportutrymmen är vanligtvis inte gjorda för tjejer. Och det är något som förstärks oavsiktligt på många sätt. Toaletter som ligger på andra sidan parken eller matchställ som lånas av killarnas lag skickar signaler om att tjejatleter inte prioriteras. Skyddsutrustning är heller inte alltid designad med tjejer i åtanke och kan sitta dåligt, vara obekväm och ibland till och med farlig.
Tjejer får alltför ofta nöja sig med det som finns tillgängligt, vilket ger dem en negativ erfarenhet av sport.
Tjejer behöver utrustning och kläder som passar, närliggande utrymmen som är rena och trygga där de kan sköta hygienen och träningstillfällen vid tidpunkter och på platser där de inte riskerar sin fysiska säkerhet. Även om du inte nödvändigtvis kan bygga bättre badrum och duschar, kan du skapa en trygg och bekväm erfarenhet genom att ta hänsyn till de här behoven när du planerar sportpass och väljer platser.
Och kom ihåg att många tjejer inte uppmuntras att delta i sport. De kanske tar en risk bara genom att komma till träningen, vilket gör det ännu viktigare att tjejer har tillgång till en positiv, sund miljö där de känner sig trygga och har kul.
Ge henne förutsättningar att lyckas
- Se till att de är trygga och känner att de hör hemma på platsen
Kontrollera utrymmet i förväg för att se till att det är riskfritt, väl upplyst och har lämplig övervakning. Toaletter och duschar ska vara lättillgängliga och ge trygg avskildhet. Om ett utrymme inte uppfyller dina behov ska du leta upp alternativ (till exempel ett annat gym eller en park) eller planera in träningen när det är ljust ute.
- Skapa en inkluderande miljö
Få atleterna att känna sig som en del av laget. Normer kring könsidentitet håller på att ändras. Se till att alla ungdomar känner sig hemma. Börja med att använda ett inkluderande språk. Använd ord som "lag" eller "spelare". Låt dem sedan göra utrymmet personligt – det kan vara så enkelt som att hänga upp en banderoll med lagets namn och symbol.
- Ge henne rätt utrustning
Tjejer och killar har olika behov, i synnerhet när de har kommit upp i puberteten. Det är viktigt att tänka på hur saker som skyddsutrustning och storlekar och modeller på kläder kan påverka tjejers upplevelser. Vill en tjej plötsligt inte vara med och spela längre? Det kan bero på att hon känner sig obekväm fysiskt. Ta reda på vad som är problemet och vad du kan göra för att få med henne i spelet igen.