Coacha atleter som bär hijab

En hijab är en huvudbonad som bärs av vissa muslimska kvinnor. Den är traditionellt en symbol för anständighet och integritet och är viktig av religiösa, kulturella eller familjerelaterade skäl.



Tjejer väljer att bära hijab i olika åldrar. Vissa bär den när de kommer in i puberteten eller innan dess. Andra börjar när de gifter sig, vid en viss ålder eller en tidpunkt de själva bestämmer. Vissa bär den när de vill, andra bara vid religiösa aktiviteter eller tillsammans med män som de inte är släkt med.