Coacha atleter som bär hijab
Coacha för samhörighet
Nike tror på sportens kraft att föra världen framåt och att det börjar med barn. Vi vet att aktiva barn inte bara är mer hälsosamma, utan att de också presterar bättre i skolan, i sin community och i framtida karriärer. Det här stämmer särskilt för tjejer som ofta är mindre aktiva och har färre möjligheter att utöva sport än killar.
Den rätta produkten kan göra stor skillnad i hur tjejer upplever en sport – och för vissa tjejer inkluderar det att bära en hijab. För tjejer som väljer att bära den kan en hijab vara en källa till kraft och styrka, både på och utanför spelplanen.
Den här guiden hjälper dig att ge de atleter som har hijab – och deras lagkamrater – den information och det stöd de behöver för att fortsätta träna.
Tjejer ska inte behöva välja mellan sin sport och sin tro.
Tack för allt du gör för att få fler tjejer att sporta!
"Mitt mål med att berätta min historia är att uppmuntra nästa generation att involvera sig i oväntade sporter som vi tidigare inte har fått tillgång till, som fäktning, simning, gymnastik eller vad det än är."
Ibtihaj Muhammad
Olympisk medaljör i fäktning och den första muslimska, amerikanska kvinnan att vinna en olympisk medalj
Hijab från grunden
En hijab är en huvudbonad som bärs av vissa muslimska kvinnor. Den är traditionellt en symbol för anständighet och integritet och är viktig av religiösa, kulturella eller familjerelaterade skäl.
Tjejer väljer att bära hijab i olika åldrar. Vissa bär den när de kommer in i puberteten eller innan dess. Andra börjar när de gifter sig, vid en viss ålder eller en tidpunkt de själva bestämmer. Vissa bär den när de vill, andra bara vid religiösa aktiviteter eller tillsammans med män som de inte är släkt med.
Det kan vara svårt och farligt att ha på sig en löst sittande hijab när man utövar sport. Precis som all annan utrustning kan löst åtsittande material som inte andas och faller ner i ögonen eller stänger inne svett göra det svårt att utöva sporter som basket eller fotboll. I en sport-hijab (eller en hijab med tajt passform utan nålar eller fästen som kan lossna) kan tjejer sporta. Och tjejer som rör på sig förändrar världen.
Dessutom kan tjejer välja att ha på sig långärmat, långa byxor eller leggings. Det här kan vara ett individuellt val, eller så kan det vara obligatoriskt för att hon ska få delta.
"Mitt råd till unga spelare med hijab är att aldrig ge upp. Var stolt över din muslimska identitet, var stolt över din hijab, trotsa normer och tvivla aldrig någonsin på dig själv. Och när andra förväntar sig som minst av dig kan du förvåna dem genom att ge dem som mest."
Yasmin Said
Muslim Women’s Summer Basketball League
Hitta rätt passform för hijaben
En hijab ska vara bekväm och täcka väl. Hijaben Nike Pro är speciellt designad för sport och träning. Här är några tips för att hitta rätt passform:
- Se till att det elastiska materialet som går över huvudet inte sitter för långt ner i pannan. Om det gör det kan hijaben vara för stor och kommer då att röra på sig och glida när du är aktiv. Det finns också ett band på insidan som gör att den sitter säkert och inte glider. Se till att det sitter tajt men bekvämt.
- Om du har på dig en tröja kan du prova att stoppa in hijaben i halsringningen eller kragen så att den inte rör på sig när du ger allt du har.
- Vissa atleter som bär hijab rekommenderar att ha håret i en låg knut så att hijaben passar bättre och känns mer bekväm.
- Hijaben Nike Pro kan sitta lite annorlunda jämfört med andra hijaber, så prova den några gånger för att hitta den passform som känns bäst för dig.