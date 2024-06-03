Hur man får tjejer att spela – och fortsätta spela
Guide till att coacha tjejer
Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. Det vill vi ändra på. Som en del av Nikes arbete med partner och experter inom communityn har vi tagit fram en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.
Tjejer vill utöva sport. De vill röra sig, tävla, ta risker och känna att de är en del av något. Det är att få ut dem på planen eller gymmet, se till att de har rätt utrustning (tänk sport-BH:ar och hårband) och stimulera intresset som kan kräva lite jobb.
Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. För tjejer i storstadsmiljö och för icke-vita tjejer är siffrorna ännu högre.
De goda nyheterna är att vi alla kan dra vårt strå till stacken för att få tjejer att spela – och fortsätta att spela. Det finns ett antal nyckelfaktorer som tjejer behöver för att skapa en positiv och meningsfull koppling till sport:
- Möjligheter att få ingå i ett lag, tävla, skaffa vänner och få kontakt med lagkamrater och de vuxna runt omkring.
- Förebilder är också viktiga, till exempel kvinnliga tränare och vänner och familj som ser upp till kvinnliga atleter. Tjejer som har sådana förebilder är mer benägna att fortsätta spela när de blir äldre.
- Slutligen måste vi skapa en sportkultur som inkluderar och uppmuntrar tjejer för att få dem att komma tillbaka och fortsätta engagera sig. Det börjar med den kultur vi skapar i våra lag.
Nike samarbetar med partner och experter inom communityn för att vända trenden med tjejer som slutar med sport. De vuxna i tjejers liv kan hjälpa till genom att skapa positiva upplevelser för tjejer på planen, löparbanan och alla andra platser där tjejer utövar sport. Tillsammans med experter har vi tagit fram den här guiden så att alla har något att utgå från. Och om du vill ha fler tips ska du kolla in de här råden.
Ge henne förutsättningar att lyckas
- Inspirera dem att älska sport
Inspirera tjejer (och killar!) med exempel på kvinnliga atleter och lag. När du ändå håller på ska du låta tjejerna göra platsen till sin egen. Om ni har ett omklädningsrum kan ni dekorera det. Låt tjejerna vara med och ta fram lagnamn, banderoller och annat som identifierar dem som ett lag.
- Var uppmärksam på fördomar
Tjejer möter annorlunda förväntningar än killar och ibland är det begränsande. Fråga dig själv: Blir hon lika påhejad som killarna? Uppfattas hon som ömtålig? Uppfattas hennes beteende annorlunda (är hon "bossig" när en kille betraktas som en "lagkapten")? Fundera på vad du gör för att skapa en jämlik atmosfär. Efter varje träning kan du fråga dig själv om du förväntade dig något annat av tjejerna än av killarna.
- Få hela familjen att engagera sig
Huruvida tjejer sportar är inte alltid upp till dem själva. Det är viktigt att få föräldrar och vårdnadshavare att aktivt engagera sig i tjejernas deltagande. Uppmuntra dem att peppa alla under träningarna. Ordna vänskapsmatcher som familjemedlemmarna får delta i. När hela familjen är inblandad är det mer troligt att tjejerna kommer tillbaka.