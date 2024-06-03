Hur man får tjejer att spela – och fortsätta spela

Tjejer vill utöva sport. De vill röra sig, tävla, ta risker och känna att de är en del av något. Det är att få ut dem på planen eller gymmet, se till att de har rätt utrustning (tänk sport-BH:ar och hårband) och stimulera intresset som kan kräva lite jobb.

Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. För tjejer i storstadsmiljö och för icke-vita tjejer är siffrorna ännu högre.