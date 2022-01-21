En intervju med Madison Keys och Sloane Stephens

Sloane: När jag växte upp spelade jag tennis i en klubb och min första erfarenhet var otrolig. Jag hade den bästa coachen, han var väldigt rolig. Jag säger än idag att anledningen till att jag fortfarande spelar tennis är på grund av min första upplevelse. Jag hade så kul och jag ville tillbaka. Jag tänkte: "Åh gud, jag vill verkligen träffa Francisco. Han var så kul att vara med. Jag hade så roligt. Jag vill träffa mina vänner." Jag tror att man alltid går tillbaka till den första erfarenheten av vad man än gör som man hade som barn. Om din coach är elak första gången du åker för att spela tennis och upplevelsen inte är rolig plockar du förmodligen aldrig upp ett racket igen.



Tennis har gett mig så mycket i livet. Jag har kunnat resa och träffa människor och göra så många fantastiska saker, och jag ville ge samma möjlighet till barn som annars aldrig ens övervägt att spela tennis. Det finns uppenbarligen inte en så stor mångfald inom tennis, så en stor anledning till varför jag startade min stiftelse var att kunna få barn som annars inte hade spelat tennis att spela. Jag ville att barn som ser ut som jag och som ser upp till mig ska kunna känna att de kan spela tennis. Även om du inte är proffs och bara spelar i ett gymnasielag är tennis en sport som du kan spela hela livet. Om man besöker äldre klubbar ser man människor som är 85 och 90 år gamla som spelar. Det är fantastiskt att det är en livslång sport som kan ge så mycket. Jag ville bara ge tillbaka det till en ny generation och till barn med ännu mera varierade bakgrunder som annars aldrig ens hade övervägt att spela tennis.



Madison: Jag grundade [min stiftelse] eftersom jag tidigare hade jobbat med en [annan] stiftelse som kallades Fearlessly Girl. Den jobbade mycket med att ge självförtroende och ledarskapskvaliteter till tjejer i högstadiet och gymnasiet. Jag gick till ett par skolor, träffade tjejerna och pratade med dem, och jag älskade det. Jag ville utveckla det lite mer och inte bara fokusera på tjejer i högstadiet och gymnasiet, eftersom det fanns så många kvinnor i min ålder och äldre som jag jobbade med som sade: "Okej, allt det du säger är jättebra, men vi vill och behöver också få höra det." Jag ville också göra den tillgänglig för andra atleter som ville vara en del av en stiftelse. Att starta en stiftelse är nämligen en riktigt omfattande process. Jag ville skapa något som flera kunde vara del av så att vi kunde utveckla det vi försökte göra. Jag gillade hur Kindness Wins ("snällhet vinner") lät eftersom det är en ganska allmän idé och man kan ge tillbaka på många olika sätt. Det var det bästa sättet för mig att kunna hjälpa världen lite.