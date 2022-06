En intervju med Madison Keys och Sloane Stephens

Madison: Jag tror att vi båda går igenom perioder, särskilt i början då allting känns hemskt, och vi har båda haft en hel del skador. När vi har blivit äldre har vi blivit mycket bättre på att komma tillbaka och tänka: "Vad ska jag göra för att fixa det här och för att se till att det inte händer igen?" Vi har båda varit duktiga på att ha saker att göra medan vi varit skadade och hitta nya saker vi är intresserade av. Sloane studerade mycket när hon återhämtade sig. Jag var inte lika proaktiv. Jag köpte bara massor av växter och spenderade all min tid med att sätta saker i blomjord. Sloane tog nyss examen och fortsatte plugga. Och jag tänkte bara: "Okej, jag ska köpa fler möbler och växter".



Sloane: Jag gillar inte att vara skadad, men jag ser till att få ut det mesta av tiden och fyller den med saker jag inte vanligtvis skulle ha tid att göra. Jag har varit skadad under varje del av året. Jag har kunnat gå på bröllop under sommaren. Jag har kunnat göra saker under våren bara för att jag har haft konstiga skador. Jag måste göra det bästa av situationen. Såklart finns det en period på ungefär en vecka till tio dagar då man bara är väldigt nere, deprimerad och ledsen. Sedan tar man sig igenom det och tänker: "Okej, vad ska jag göra nu?" De stunder jag har tänkt så har jag försökt vara så produktiv som möjligt, vare sig det betyder att åka på en orealistisk semester eller åka och hälsa på vänner och familj.