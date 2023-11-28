Inspirera till mod hos tjejer genom sport

Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. För att ändra det här och som en del av Nikes arbete med experter och samarbetspartner ute i samhället har vi skapat en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.



Att utöva sport innebär ofta att ta chanser. Det kan vara tufft att lära sig en ny färdighet, gå igenom en ny övning eller tro på sig själv när man utmanar den där sista försvarsspelaren. Tjejer får ofta bekräftelse och belönas när de gör något rätt, men de får inte samma positiva feedback när de testar en ny teknik som de ännu inte behärskar.



I sportsammanhang innebär det att en tjej kan tveka att göra något om hon är osäker på om hon kommer att lyckas. Men om hon aldrig vågar göra den där riskabla passningen, undviker att kasta sig efter bollen eller bara springer de distanser hon är bäst på, kommer hon att gå miste om mängder av otroliga upplevelser.



Föreställ dig en tjej som skjuter ett skott även när hon är osäker på om det blir mål. Eller en som testar fjärilsim när hon egentligen är bäst på frisim. En annan kanske släpper in åtta mål när hon hoppar in som målvakt, men det är räddningen som blir ihågkommen. De här tjejerna har lärt sig att vara orädda och det kommer att göra stor skillnad för dem – både i sportsammanhang och i livet.



Kolla in den här TED Talk-sessionen för att lära dig mer om hur man lär tjejer att bli orädda.