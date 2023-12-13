Hylla alla tjejers kroppar

Skapa en kultur där tjejer inte uppmuntras att prata om utseende och dieter. Det inkluderar deras egna kroppar, såväl som deras lagkamrater och motståndare, och att undvika till synes "positiva" kommentarer som: "Du ser bra ut! Har du gått ner i vikt?". Vi kallar detta att skapa "fria zoner från kroppsprat". Istället för att prata om hur en kropp ser ut ska du uppmuntra tjejer att fokusera på vad deras kroppar kan göra och uppleva inom sport. Tillämpa denna princip hemma, på träningar och under matcher. Om du föregår med gott exempel kan du påverka att fler följer efter.

Kom ihåg att varje tjej, oavsett kroppstyp, är en atlet när hon kliver in på planen eller banan. För att ge varje tjej den bästa chansen att uppnå sina drömmar är det dags att förändra vad som är standard och omdefiniera seger.

Body Confident Sport är ett program utvecklat av Nike och Dove för att hjälpa tjejer att bygga kroppsförtroende och göra sport till en plats där tjejer känner att de hör hemma. Innehållet har utformats i samarbete med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport och Center for Appearance Research.

För en fullständig översikt över resurserna ska du besöka:

www.bodyconfidentsport.com