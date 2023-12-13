Hylla alla tjejers kroppar
Real Talk
Sport inspirerar och förenar, vilket ger oss chansen att hylla våra kroppars unika skönhet och mångfald. Ändå bidrar ett bristande självförtroende när det gäller kroppen till att tjejer slutar med sport dubbelt så ofta som killar. Du har möjligheten att förändra det.
Under flera decennier har samhället skapat orealistiska utseendeideal för tjejer genom att främja en snäv definition av skönhet, också när det kommer till sport. Våra vänner, familj, tränare och media har format vad vi tror är den "perfekta kroppen" inom sport – ett ouppnåeligt mål som på ett negativt sätt kan påverka tjejers mentala hälsa och deltagandet i olika sporter. Tillsammans kan vi göra små förändringar för att hjälpa tjejer att bli mer självsäkra när det kommer till kroppen när de utövar de sporter de älskar.
1. Utveckla säkra sportytor för tjejer.
Att utveckla ytor endast för tjejer, som omklädningsrum eller badrum, kan skapa trygga och bekväma miljöer. Se till att dessa utrymmen är väl upplysta, erbjuder avskildhet för att byta om, övervakas av kvinnor och inte tillåter inträde för icke-deltagare. Om möjlighet finns är det bra att kunna tillhandahålla hygienprodukter som deodorant och tamponger. Syftet är att erbjuda tjejer integritet, säkerhet och en bekväm känsla – särskilt under en fas när deras kroppar förändras.
2. Kämpa för deras individualitet och representation.
Utvärdera idrottsmiljöerna där tjejer verkar och fundera över vilka faktorer som kan hämma individualitet och förstärka smala utseendeideal. Till exempel, ser de bara reklam med en viss typ av atleter (smala, långa, starka), eller är omklädningsrummet fullt av "inspirerande" citat som uppmuntrar till att äta för lite och överträning? Om så är fallet ska du prata med en tränare om de skadliga effekterna av de här meddelandena och hur man kan gå till väga för att ersätta dem med mer varierat och icke-utseenderelaterat innehåll.
3. Erbjud utrustning när det är möjligt.
Obekväma och avslöjande plagg kan vara distraherande och plågsamma för tjejer när de sportar. Genom att erbjuda olika träningskläder kan tjejer välja vad de känner sig mest bekväma i. Oavsett om det är shorts eller leggings, t-shirts eller linne, kan valet ge en skön känsla. Så om du kan tillåta dem att välja ska du göra det. Om du är medlem av en sport eller organisation som styr hur plaggen ska se ut ska du fundera över hur du kan utmana idealen. Även om du är förälder eller tränare kan det göra en enorm skillnad att ifrågasätta status quo på gräsrotsnivå.
4. Vårda ditt språk.
Att använda ett könsneutralt språk och din atlets föredragna tilltal kan ha en djup inverkan. Något så enkelt som att säga "Hej allihop, se hit!" istället för "hej killar, se hit!" kan ha en enorm effekt på tjejers tankar.
5. Undvik kroppsprat.
Skapa en kultur där tjejer inte uppmuntras att prata om utseende och dieter. Det inkluderar deras egna kroppar, såväl som deras lagkamrater och motståndare, och att undvika till synes "positiva" kommentarer som: "Du ser bra ut! Har du gått ner i vikt?". Vi kallar detta att skapa "fria zoner från kroppsprat". Istället för att prata om hur en kropp ser ut ska du uppmuntra tjejer att fokusera på vad deras kroppar kan göra och uppleva inom sport. Tillämpa denna princip hemma, på träningar och under matcher. Om du föregår med gott exempel kan du påverka att fler följer efter.
Kom ihåg att varje tjej, oavsett kroppstyp, är en atlet när hon kliver in på planen eller banan. För att ge varje tjej den bästa chansen att uppnå sina drömmar är det dags att förändra vad som är standard och omdefiniera seger.
Body Confident Sport är ett program utvecklat av Nike och Dove för att hjälpa tjejer att bygga kroppsförtroende och göra sport till en plats där tjejer känner att de hör hemma. Innehållet har utformats i samarbete med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport och Center for Appearance Research.
För en fullständig översikt över resurserna ska du besöka: