Prata om kroppen på rätt sätt

Förstå kroppsfunktionalitet
Real Talk
Många tjejer tänker på hur de ser ut istället för vad deras kropp kan göra och uppleva inom sport. Genom små förändringar i hur du pratar kan du hjälpa tjejer att ändra inställning när de sportar.
Alla är olika och ingen kropp är den andra lik. Det här kräver att du som coach eller förälder accepterar och respekterar alla utseenden och olikheter. Kom ihåg att könstillhörighet, etnicitet, sexuell identitet, funktionsnedsättning, religion, livssyn och andra egenskaper påverkar hur vi presenterar oss för världen. När du kritiserar någons utseende kritiserar du därför vem den personen är.
Våra ord har makt att forma hur tjejer ser på sig själva inom sport. Innan vi diskuterar hur man kommunicerar med tjejer är det viktigt att du reflekterar över din egen kroppsuppfattning. För hur du tänker och pratar om din kropp påverkar hur ditt barn eller dina atleter tänker och pratar om sina kroppar. Fråga dig själv: Pratar jag negativt om min eller någon annans kropp inför mitt barn eller mina atleter? Och vilket budskap sänder det?
När vi kommunicerar med tjejer vill vi flytta deras uppmärksamhet från "hur ser min kropp ut" till "vad kan min kropp göra och uppleva". Det kan hjälpa tjejer att få bättre kontakt med sin kropp och att koncentrera sig på vad de gör istället för på sitt utseende och på att äta för litet och träna för mycket.
Det här ska du undvika
Försök att undvika uttalanden som fokuserar på tjejers utseende, och utmana också sådana samtal mellan tjejer. Här är några exempel:
- "Vad snygg du är! Har du gått ner i vikt?"
- "Du måste bli större så att du kan försvara målet bättre."
- "Vi ser till att du blir smalare så att du springer snabbare."
- "Du hoppar högre om du går ner lite i vikt."
- "Du förtjänar en muffins, du tränade verkligen hårt idag!"
- "Är du säker på att du borde äta det där?"
- "Jag ser tjock ut. Jag är svettig och all min makeup är borta!"
- "Har du sett hennes ben? De är fulla med bristningar."
- "Jag tycker inte att hon borde träna tyngdlyftning. Hon blir för kraftig, och killar hatar kraftiga tjejer."
Det här kan du säga
Här är några exempel på uttalanden och samtal som fokuserar på vad tjejers kroppar kan göra och uppleva:
- "Vi gör lite rörlighetsövningar för att värma upp musklerna."
- "Tänk på hur du vinklar axlarna. Se till att de är vända framåt när du skjuter."
- "Bra jobbat! Du har verkligen blivit skicklig på [infoga färdighet]!"
- "Vilken hård spark du fick till."
- "Du såg så glad och fri ut när du dansade!"
- "Hur känns kroppen efter det långa träningspasset igår?"
- "Kom ihåg att fylla på kroppen med näring efter matchen!"
- "Glöm inte att varva ner med stretchningar. Vi vill inte ha några skador!"
- Kom ihåg att din kropp är så mycket mer än utseendet. Din kropp är kapabel att göra, uppleva och uppnå fantastiska saker.
De här små ändringarna kan göra en enorm skillnad för sportkulturer och tjejers kroppsuppfattning. Det är dags att skapa idrottsmiljöer där tjejers kroppar är mer än objekt att titta på, och där de istället ger tjejer en möjlighet att uppleva allt det fantastiska med rörelse, vänskap och tävling.
Body Confident Sport är ett program utvecklat av Nike och Dove för att hjälpa tjejer att bygga en positiv kroppsuppfattning och göra sport till en plats där tjejer känner att de hör hemma. Innehållet har utformats i samarbete med Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport och Center for Appearance Research.
För en fullständig översikt över resurserna kan du besöka: