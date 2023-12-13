Prata om kroppen på rätt sätt

Alla är olika och ingen kropp är den andra lik. Det här kräver att du som coach eller förälder accepterar och respekterar alla utseenden och olikheter. Kom ihåg att könstillhörighet, etnicitet, sexuell identitet, funktionsnedsättning, religion, livssyn och andra egenskaper påverkar hur vi presenterar oss för världen. När du kritiserar någons utseende kritiserar du därför vem den personen är.

Våra ord har makt att forma hur tjejer ser på sig själva inom sport. Innan vi diskuterar hur man kommunicerar med tjejer är det viktigt att du reflekterar över din egen kroppsuppfattning. För hur du tänker och pratar om din kropp påverkar hur ditt barn eller dina atleter tänker och pratar om sina kroppar. Fråga dig själv: Pratar jag negativt om min eller någon annans kropp inför mitt barn eller mina atleter? Och vilket budskap sänder det?

När vi kommunicerar med tjejer vill vi flytta deras uppmärksamhet från "hur ser min kropp ut" till "vad kan min kropp göra och uppleva". Det kan hjälpa tjejer att få bättre kontakt med sin kropp och att koncentrera sig på vad de gör istället för på sitt utseende och på att äta för litet och träna för mycket.