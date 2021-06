I en liten återvändsgränd vid Harlems West 135th Street hälsar ett par dussin självutnämnda "old-timers" i munskydd och matchande, röda tracksuits på varandra med armbågar istället för kramar. För första gången på flera månader minglar de framför Hansborough Recreation Center – som de kallar "The Bathhouse". Inom den här vackra simhallens mosaikprydda väggar har de här kvinnorna och männen övat på sina balettliknande simtag som Harlem Honeys and Bears – ett konstsimslag för seniorer som har varit aktivt sedan 1979. Lagets namn inspirerades av 70-talsslang enligt lagmedlemmen Rasheedah Ali. "Det var ett gäng män och kvinnor. Kvinnorna är "honeys", och björnar älskar honung! Därför kallade de sig för Harlem Honeys and Bears", berättar hon om laget som startade det hela.



Vissa medlemmar i laget har simmat hela sina liv, trots segregerade pooler. Andra kom inte över sin rädsla för vattnet förrän de var i 60-årsåldern. Tillsammans har de vunnit priser, besegrat kroniska sjukdomar, skapat vänskapsband och – kanske viktigast av allt – delat sin passion och kunskap med sin community genom ett simprogram för ungdomar. "Ditt pris som coach är att se de här unga männen och kvinnorna glida genom vattnet utan minsta ansträngning", säger Luther Gales, lagets president. Och när studier visar att svarta ungdomar är statistiskt mer sannolika att bli offer för drunkningsolyckor, gör Harlem Honeys and Bears mer än att bara dela kärleken för sport – de räddar också liv.