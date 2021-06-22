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Räddar liv en simrutin åt gången

Community

I över 40 år har en konstsimsklubb i Harlem hjälpt sina medlemmar att vara aktiva i vattnet och i sin community.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021
Lästid: 5 min

"In Good Company" är en serie om lag och klubbar som utmanar sportens status quo.

I en liten återvändsgränd vid Harlems West 135th Street hälsar ett par dussin självutnämnda "old-timers" i munskydd och matchande, röda tracksuits på varandra med armbågar istället för kramar. För första gången på flera månader minglar de framför Hansborough Recreation Center – som de kallar "The Bathhouse". Inom den här vackra simhallens mosaikprydda väggar har de här kvinnorna och männen övat på sina balettliknande simtag som Harlem Honeys and Bears – ett konstsimslag för seniorer som har varit aktivt sedan 1979. Lagets namn inspirerades av 70-talsslang enligt lagmedlemmen Rasheedah Ali. "Det var ett gäng män och kvinnor. Kvinnorna är "honeys", och björnar älskar honung! Därför kallade de sig för Harlem Honeys and Bears", berättar hon om laget som startade det hela.

Vissa medlemmar i laget har simmat hela sina liv, trots segregerade pooler. Andra kom inte över sin rädsla för vattnet förrän de var i 60-årsåldern. Tillsammans har de vunnit priser, besegrat kroniska sjukdomar, skapat vänskapsband och – kanske viktigast av allt – delat sin passion och kunskap med sin community genom ett simprogram för ungdomar. "Ditt pris som coach är att se de här unga männen och kvinnorna glida genom vattnet utan minsta ansträngning", säger Luther Gales, lagets president. Och när studier visar att svarta ungdomar är statistiskt mer sannolika att bli offer för drunkningsolyckor, gör Harlem Honeys and Bears mer än att bara dela kärleken för sport – de räddar också liv.

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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 

Möt Honeys and Bears

Harlem Honeys & Bears 

Rasheedah Ali

Rasheedah föddes i Cincinnati 1935 och älskade att simma redan i ung ålder. Hon kallades för "den svarta Esther Williams" på grund av den vattenakrobatik som hon ägnade sig åt som barn. Till slut flyttade hon norrut till New York City och har bott där sedan dess: "Jag älskar Harlem – jag vill inte vara någon annanstans. Mitt nästa stopp kommer att vara paradiset", säger hon.

Harlem Honeys & Bears 

Monica Hale

"Om du kan flyta kan du konstsimma", säger lagkaptenen Monica, som genom sina livserfarenheter har hittat trygghet i vattnet. Om relationerna hon har skapat med sina lagkamrater förklarar hon att "man måste verkligen känna dem, eftersom deras liv är i dina händer".

Harlem Honeys & Bears 

Joyce Clarke

Joyce hade varit rädd för vatten under många år när ett allvarligt hälsoproblem vid 62 års ålder fick henne att inse att hon ville övervinna sin rädsla och lära sig att simma. Hon har varit en del av laget sedan dess. "Min kropp vaknar fortfarande [tidigt] på måndagar och onsdagar", säger hon om sin naturliga vilja att simma i den lokala simhallen sedan den stängde på grund av covid-19.

Harlem Honeys & Bears 

Monica Hale

"Om du kan flyta kan du konstsimma", säger lagkaptenen Monica, som genom sina livserfarenheter har hittat trygghet i vattnet. Om relationerna hon har skapat med sina lagkamrater förklarar hon att "man måste verkligen känna dem, eftersom deras liv är i dina händer".

Harlem Honeys & Bears 

Joyce Clarke

Joyce hade varit rädd för vatten under många år när ett allvarligt hälsoproblem vid 62 års ålder fick henne att inse att hon ville övervinna sin rädsla och lära sig att simma. Hon har varit en del av laget sedan dess. "Min kropp vaknar fortfarande [tidigt] på måndagar och onsdagar", säger hon om sin naturliga vilja att simma i den lokala simhallen sedan den stängde på grund av covid-19.

Harlem Honeys & Bears 

Luther Gales

Team president Luther är en pensionerad polis, tidigare marinsoldat, livslång atlet, dansare, klädsnobb och coach. "Vi lär barn att simma så att de kan rädda livet på sig själva och andra", säger Luther.

Harlem Honeys & Bears 

Oliver Footé

"Det fanns redan ett lag här när jag kom hit, men jag gjorde det bättre", säger mannen som lagmedlemmarna bara kallar "Mr. Footé" eller "Coach". Oliver är en krävande instruktör som började framträda i vattenuppvisningar när han var 9 år gammal.

Harlem Honeys & Bears 

Lettice Graham

Vid 98 års ålder är Lettice Harlem Honeys and Bears äldsta medlem. Hon lärde sig att simma efter att hon gick i pension när hon var 64 år gammal och menar att hon har tiden i vattnet att tacka för sin goda hälsa.

Harlem Honeys & Bears 

Oliver Footé

"Det fanns redan ett lag här när jag kom hit, men jag gjorde det bättre", säger mannen som lagmedlemmarna bara kallar "Mr. Footé" eller "Coach". Oliver är en krävande instruktör som började framträda i vattenuppvisningar när han var 9 år gammal.

Harlem Honeys & Bears 

Lettice Graham

Vid 98 års ålder är Lettice Harlem Honeys and Bears äldsta medlem. Hon lärde sig att simma efter att hon gick i pension när hon var 64 år gammal och menar att hon har tiden i vattnet att tacka för sin goda hälsa.

Harlem Honeys & Bears 

Jean Miller

"Jag undvek att simma hela mitt liv", säger Jean, innan Harlem Honeys and Bears såg henne i en vattengymnastikklass i poolens grunda del när hon var 63 år. Att bli en del av laget håller henne aktiv i och utanför poolen, oavsett om det handlar att undervisa lokala ungdomar eller att gå i African American Day-paraden. "När jag gick med insåg jag att det inte bara handlade om att vara med i ett lag och simma. Jag är på väg någonstans", säger Jean om motivationen som tiden i laget har gett henne.

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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 
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Harlem Honeys & Bears 

Film: Keenan MacWilliam & Orian Barki
Foto: Flo Ngala
Text: Roxanne Fequiere

Publicerades i: september 2020

Ursprungligen publicerad: 22 juni 2021