Hur atleter kan spela genom sorg efter att ha förlorat en närstående

Först och främst, jag beklagar verkligen sorgen.



Din mamma har gjort dig till den du är idag. Och att vara tennisspelare är en del av det.



Jag hoppas att du vet att det är okej att sörja. Och att det är okej om du inte vill spela tennis just nu när allt har förändrats så mycket. Det är nästan alltid jobbigt med förändringar.



Jag gick själv igenom en annan slags förlust för två år sedan. Jag fick missfall och tog det väldigt hårt. Graviditeten hade väckt så mycket hopp hos mig. Jag inser att det inte alls är samma sak, men jag kan föreställa mig att förlusten av en förälder som ung också kan kännas som att förlora hoppet. Ni hade så många planer tillsammans, men nu finns hon inte längre.



Men hon är inte helt borta. Hon finns fortfarande med dig i ditt hjärta och på det sättet är hon fortfarande där för dig.





Jag är själv mamma – till en femårig pojke och en nyfödd liten flicka – och jag vet att om något någonsin skulle hända mig, skulle jag vilja att de kämpade vidare. När du tänker på din mamma: tänk på vad du tror att hon skulle önska för dig. Det låter som att hon verkligen älskade att vara en del av ditt tennisintresse och att hon älskade att se dig spela. Om det stämmer kan du använda det som motivation att fortsätta. Använd din kärlek till henne som drivkraft. Du kan hedra hennes minne genom att krossa dina motståndare. Det skulle hon säkert gilla. Så tror jag! Låt hjärtat styra.



Det här kanske låter konstigt men jag tänker ibland på vad jag tror att min mamma skulle vilja att jag gjorde när hon har gått bort.



Jag vet att hon inte skulle vilja att jag bara satt och grät över henne. Därmed inte sagt att du inte får gråta! Det får du absolut. Själv skulle jag definitivt göra det. Men om allt jag gjorde var att gråta tror jag att min mammas spöke skulle sätta igång brandvarnaren eller något som ett sätt att säga "Adia, nu är det dags att komma igång och titta framåt! Kom igen!"