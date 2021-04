Hur atleter kan spela genom sorg efter att ha förlorat en närstående

Adia Barnes är huvudcoach för damernas basketlag på University of Arizona. 2011 och 2020 var hon en av finalisterna till utmärkelsen Naismith Coach of the Year. Tidigare har hon fungerat som assisterande coach för University of Washington och arbetat med radio/tv. Hon spelade sju säsonger i WNBA och bidrog till att ta Seattle Storm till mästerskapstiteln. Hon har också spelat i internationella lag i fem olika länder. Som spelare i Arizona satte Barnes 22 individuella rekord för Wildcats och flera av dem står sig än idag. Dessutom har hon fått flera utmärkelser för sitt starka samhällsengagemang.