Hur återhämtning påverkar immunsystemet

Snabbrepetition i biologi: Immunförsvaret är ett komplext nätverk av celler och proteiner som fungerar som kroppens första (och bästa) försvarslinje mot skadliga virus och bakterier. För att stärka det ska du fokusera på andra hälsoområden, i det här fallet återhämtning, som direkt påverkar nätverket.



"Ett hårt och utmattande träningspass, som att ge allt du har i en timme, minskar antalet och funktionen hos de vita blodkropparna under några timmar", säger Jimmy Bagley, fil.dr och biträdande professor i kinesiologi vid San Francisco State University. Förutsatt att du inte äter på restaurang inomhus eller tar en klunk av din väns smoothie efter passet, spelar det förmodligen ingen större roll. Men om du ofta tränar högintensivt kan effekten ackumuleras.



"Personer som tränar högintensivt ofta och mycket, utan att ta ordentliga vilodagar, tenderar att ha kroniskt höga inflammationsnivåer", säger Gregory Grosicki, fil.dr och biträdande professor i kinesiologi vid Georgia Southern University. "Inflammationen förvärras ju fler träningspass du genomför utan tillräcklig återhämtning."