Hur alkohol påverkar uppbyggnaden av muskler

Hitta balansen

Det innebär inte att du inte kan eller inte borde njuta av en kall öl efter ett svettigt pass. Men det finns ett rätt och ett fel sätt att dricka och det handlar främst om hur mycket du dricker. "Alkoholens negativa effekter, som påverkar återhämtning och muskelanpassning uppstår vanligen när mängden överstiger en gram alkohol per kilo kroppsvikt", säger Barnes.



Oroa dig inte för formeln. Så länge du följer de statliga rekommendationerna om måttligt drickande, vilka varierar mellan en standarddrink – upp till 14 gram alkohol, d.v.s 350 ml vanlig öl, 150 ml vin eller 4 cl destillerat sprit – per dag för kvinnor och upp till två per dag för män, bör alkohol, enligt Barnes, inte vara ett problem för återhämtning och anpassning. (Män brukar ha en högre mängd av det enzym som bryter ner alkohol och mer vatten i kroppen för att spä ut alkoholen och kommer därför undan med att dricka mer.)



En ny studie publicerad i Journal of the International Society of Sports Nutrition fann att ett måttligt alkoholintag – i det här fallet en drink med en alkoholhalt på 5,4 procent (en öl eller en vodkadrink) för kvinnor och två drinkar för män – fem gånger i veckan inte påverkade den maximala syreupptagningsförmågan eller styrkan efter ett tio veckor långt HIIT-program. Med andra ord verkade drinkarna inte minska träningens positiva effekt.



En studiegranskning publicerad i Journal of Functional Morphology and Kinesiology fann att personer som drack måttligt inom några timmar efter motståndsträning inte tycktes uppleva ändringar – varken till det bättre eller till det sämre – i styrka, muskeluthållighet, träningsvärk eller upplevd ansträngning (hur hårt du tror att du tränar) när de testades upp till 60 timmar efter träningen. Slutsats: "Det är osannolikt att en eller två drinkar efter träningen skadar återhämtningen, särskilt om du är van vid att konsumera måttliga mängder alkohol", säger Barnes.