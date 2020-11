Gör dig redo för din första terränglöpningsrunda

För det första har vi naturen. "När du springer i terräng behöver du varken stanna till vid rödljus, andas in avgaser eller höra biltutor", säger Sally McRae, Nike Trail-ultramaratonlöpare och terränglöpningscoach i Bend, Oregon. "Du springer på jord, bland träd och blommor, andas frisk luft och hör vinden susa – det är avslappnande och stimulerande." Det är inte bara som McRae tycker. En studie som publicerades i PNAS kom fram till att kortvarig fysisk aktivitet i ett grönområde faktiskt kan förbättra ditt psykologiska välbefinnande jämfört med fysisk aktivitet i stadsmiljö, kanske just därför att grönområden ofta är öppna, tysta och ger en känsla av flykt från vardagen.



Bortsett från landskapet är "varje kilometer du springer annorlunda" jämfört med löpning på en asfalterad väg, säger Woods. "Du kanske springer en kilometer i en brant uppförsbacke men nästa kilometer kan vara helt platt och du bara flyger fram." Woods och McRae är överens om att den varierande terrängen aktiverar dina muskler och sinnen på unika sätt eftersom man aldrig vet vad som kommer härnäst. Och om du upptäcker att du håller på att springa uppför ett mindre berg, kan du alltid trösta dig med följande. En studie från 2019 som publicerades i Journal of Physical Education and Sport menar att svåra löprundor ökar din fysiska styrka och uthållighet, men kan också bygga upp din motståndskraft så att du möter vardagliga utmaningar med större självförtroende.