En livsförändrande skada hjälpte golfproffset Carlos Brown hitta styrka

Carlos anser att livet, lika litet som golfbanan, inte kan styras. "Man måste styra det som går att styra" är en devis han ofta tänker på. Han hade kanske inte planerat att ingjuta hopp hos andra, men när det okontrollerbara hände blev han snabbt tvungen att anpassa sig till sin nya verklighet. Han säger att han lyckades göra det tack vare sin tro. Den hjälpte honom att förbli verklighetsförankrad och snabbt få ett nytt perspektiv på sin situation. Han är även tacksam för det stöd han fick: människorna som stod vid hans sida när han vaknade efter operationen. Han säger att han nu strävar efter att bli ett stöd för andra som går igenom samma sak. "Om en ung, amputerad spelare ser mig tänker han kanske att han också kan bli golfproffs och spela golf."



I videon ovan berättar Carlos sin historia och förklarar hur han övervann både psykiska och fysiska hinder och fick ett nytt perspektiv på livet och sporten han älskar.