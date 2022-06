Fotbollsstjärnan Alex Morgan delar med sig av sina bästa träningstips

Tvåfaldiga världsmästarinnan Alex Morgan har alltid satsat helhjärtat på allt hon har tagit sig för. Under 2019 slog hennes damlandslag tittar- och målrekord och sprängde glastaket. Hon fortsatte i samma takt med stora förändringar under 2020 då hon fick sitt första barn och flyttade till andra sidan jordklotet till sin nya klubb – mitt under en pandemi. I det första avsnittet av Trained 2021 berättar stjärnanfallaren för Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, om hur hon har kunnat behålla fokus även när matcherna inte kunde spelas. Hon ger oss också inblickar i sina dagliga kost- och träningsrutiner för att hjälpa oss att hålla våra mål i sikte.