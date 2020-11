Hur potatis kan förbättra dina resultat

Få energin att räcka längre

Om uthållighetsidrott är din grej har potatis potentialen att ge dig kraft under träningen. I en studie som leddes av Salvador konsumerade atleter antingen bakad potatispuré eller kolhydratgel som båda innehöll 120 gram kolhydrater (det motsvarar nästan två stora potatisar) var 15:e minut under två timmars cykling. Båda var lika effektiva beträffande träningsprestationen från början till slut.



"Gel kan vara behändigt, men är mer raffinerat och mindre näringsrikt än potatis vilket gör det senare till en enklare, renare energikälla", säger Salvador. Gel är också dyrare. Gillar du inte idén med puré? Under träningspass som varar längre än en timme kan du testa munsbitar av potatis tillagade i en varmluftsfritös (inte mer än en potatis per timme) och ta med dig dem i en påse och äta en bit var 15–20:e minut. Om du tränar mindre än en timme behöver du förmodligen inga extra kolhydrater, enligt Kimball.