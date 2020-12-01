Hur potatis kan förbättra dina resultat

Är potatis den nya hälsokosten?
Coachning
Experterna reder ut den senaste forskningen om hur vanlig potatis kan ge dig energi, uthållighet och även hjälpa dig med återhämtningen.
Vit potatis har blivit mindre populärt allteftersom vi försöker avstå från stärkelserika kolhydrater. Vi har gått över till den mer fiberrika sötpotatisen. Enligt nya forskningar som undersökt fördelarna med vanlig potatis för atleter kan det vara dags att göra plats på tallriken för det.
Kraften i potatis
Potatis har gott om stärkelserika kolhydrater. En stor potatis innehåller 65 gram, men när det gäller träning är det ingen nackdel. De är lättsmälta kolhydrater och utgör lättillgänglig energi under träning, enligt Amadeo Salvador som är doktorskandidat vid University of Illionois i Urbana-Champaign.
Potatis innehåller också en rejäl dos av det viktiga mikronäringsämnet kalium. En stor potatis innehåller 1 570 milligram vilket motsvarar hälften av ditt dagliga behov. Mycket mer än du får i dig från en banan.
Inled ditt pass på topp
Kanske dricker du en shake, äter en bar eller lite jordnötssmör på rostat bröd innan träningen. På fullaste allvar kan det vara värt att överväga potatis i stället. "Potatis kan bidra till att öka musklernas glykogendepåer, vilket är det primära bränsle som musklerna använder både under uthållighets- och styrketräning", säger Salvador.
Att äta en enkelt tillagad potatis (bakad eller i form av potatismos, kanske med lite olivolja och salt) innan du börjar röra på dig kan också ge dig mer energi under träningen, enligt Molly Kimball som är dietist vid Ochsner Fitness Center i New Orleans. Ät din potatis ungefär en timme innan träningen för att känna dig lagom mätt, säger Kimball. "Om det gått flera timmar sedan du åt kolhydrater kan du uppleva ett blodsockerfall, så träningen kan kännas mycket tyngre."
"Potatis kan öka glykogendepåerna i musklerna, vilket är det primära bränslet för musklerna både under uthållighets- och styrketräning."
Amadeo Salvador
Doktorskandidat vid University of Illinois i Urbana-Champaign
Få energin att räcka längre
Om uthållighetsidrott är din grej har potatis potentialen att ge dig kraft under träningen. I en studie som leddes av Salvador konsumerade atleter antingen bakad potatispuré eller kolhydratgel som båda innehöll 120 gram kolhydrater (det motsvarar nästan två stora potatisar) var 15:e minut under två timmars cykling. Båda var lika effektiva beträffande träningsprestationen från början till slut.
"Gel kan vara behändigt, men är mer raffinerat och mindre näringsrikt än potatis vilket gör det senare till en enklare, renare energikälla", säger Salvador. Gel är också dyrare. Gillar du inte idén med puré? Under träningspass som varar längre än en timme kan du testa munsbitar av potatis tillagade i en varmluftsfritös (inte mer än en potatis per timme) och ta med dig dem i en påse och äta en bit var 15–20:e minut. Om du tränar mindre än en timme behöver du förmodligen inga extra kolhydrater, enligt Kimball.
Hjälp kroppen att återhämta sig
Alla kostexperter är överens om att kolhydrater är ett måste om måltiden eller mellanmålet efter träning ska bidra till din återhämtning. Du kan äta havregryn, en shake med banan och proteinpulver – eller en potatis.
"Vad du äter efter uthållighetsträning ska reparera musklerna och fylla på med vätska samt elektrolyter och glykogen", säger Salvador. Potatis uppfyller alla krav: "De består till 75 procent av vatten och innehåller flera mineraler. Den stora mängden kolhydrater kan snabbt fylla på glykogendepåerna."
Inom 30 till 60 minuter efter träningen kan du äta en stor potatis, exempelvis bakad eller ugnsrostad med 100 gram protein som kyckling, fisk eller seitan, föreslår Kimball.
Potatisens brister
Alternativ ny forskning från den senaste tiden har lyft fram vit potatis som en bra proteinkälla, särskilt för kvinnliga atleter. Visst är den nyttig, särskilt för att vara en rotfrukt.
Men med bara 8 gram protein i en stor potatis är det inte tillräckligt jämfört med andra råvaror, exempelvis magert animaliskt protein eller baljväxter, enligt Kimball. Det är definitivt i första hand en kolhydratkälla med en hyfsad mängd protein som en bonus, på samma sätt som nötsmör är en fettkälla med en liknande proteinbonus.
I Salvadors studie fick atleter en aning mer matsmältningsproblem när de åt potatis jämfört med enbart gel eller enbart vatten. Precis som med all ny mat bör du se till att experimentera först. Ta reda på vad som fungerar bäst för din kropp, särskilt om du fungerar på att äta potatis under ett lopp, enligt Salvador.
Sötpotatis har kanske ett bättre namn och verkar lite märkvärdigare. Men om den äts på rätt sätt är helt vanlig vit potatis inte så dum den heller.