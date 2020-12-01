Hur potatis kan förbättra dina resultat

Alternativ ny forskning från den senaste tiden har lyft fram vit potatis som en bra proteinkälla, särskilt för kvinnliga atleter. Visst är den nyttig, särskilt för att vara en rotfrukt.



Men med bara 8 gram protein i en stor potatis är det inte tillräckligt jämfört med andra råvaror, exempelvis magert animaliskt protein eller baljväxter, enligt Kimball. Det är definitivt i första hand en kolhydratkälla med en hyfsad mängd protein som en bonus, på samma sätt som nötsmör är en fettkälla med en liknande proteinbonus.



I Salvadors studie fick atleter en aning mer matsmältningsproblem när de åt potatis jämfört med enbart gel eller enbart vatten. Precis som med all ny mat bör du se till att experimentera först. Ta reda på vad som fungerar bäst för din kropp, särskilt om du fungerar på att äta potatis under ett lopp, enligt Salvador.



Sötpotatis har kanske ett bättre namn och verkar lite märkvärdigare. Men om den äts på rätt sätt är helt vanlig vit potatis inte så dum den heller.