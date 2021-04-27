Fördelarna med att träna på olika tider på dagen

Vissa människor älskar att gymma tidigt på morgonen innan bagerierna ens hunnit öppna för dagen. Andra föredrar att träna sent på kvällen. Och precis som i debatten mellan LeBron och Jordan verkar det stört omöjligt att vinna över någon till sin sida.

Om du upplever att det är väldigt viktigt för dig vilken tid du tränar, kan det bero på dina gener. En del människor är nämligen genetiskt betingade att föredra vissa träningstider framför andra, säger Karyn Esser, fil.dr, professor i fysiologi och biträdande chef för Myology Institute på University of Florida. Men om du brukar träna när andan faller på, oavsett vad klockan är behöver du inte bekymra dig – det finns ingen magisk träningstid. När allt kommer omkring visar forskningen att det viktigaste inte är när du tränar utan att du gör det.

Det är riktigt goda nyheter, för det gör det lättare att komma igång med träningen. Behöver du ännu mer motivation? Allt fler forskningsstudier visar att du kan få en rad olika bonusfördelar beroende på vilken tid du väljer att träna. För att hjälpa dig att styra upp din träningsrutin (eller kanske bristen på den) ska vi gå igenom vilka fysiska och mentala fördelar du kan få av att träna vid olika tider.