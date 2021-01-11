Fitzroy Lions SC

"Fotbollsklubben Fitzroy Lions är unik i Australien", säger Abdulmalik Abdurahman, klubbens grundare. "Det är så folk ska komma ihåg den här klubben – en unik fotbollsklubb."



Det är även så han själv vill bli ihågkommen. Abdul föddes i Etiopien och kom till Melbourne i Australien som barn. Fotbollen blev ett sätt för honom att hålla kontakten med sin kultur och samtidigt hitta gemenskap i sitt nya hemland. Men några år senare när avgifterna blev för höga blev han tvungen att sluta spela fotboll.



"Jag hade inte råd med medlemsavgiften och det var då jag sa till mig själv: 'Det här måste jag göra något åt,'", minns Abdul.



Och det gjorde han. 2013 grundade Abdul Fitzroy Lions.



"Fotboll ska inte behöva kosta något och på Fitzroy Lions ser vi till att barn från närområdet får möjlighet att utöva sport", säger Abdul. "Inga medlemsavgifter. Det kostar inget att spela."



Sju år senare gör klubben mer än att ge barn möjlighet att spela fotboll: den förenar människor.



Jag tycker att klubben gör just det väldigt bra. Den får folk att träffas och sedan lär de sig av varandra medan de spelar fotboll", säger Abdul. "Det spelar inte bara fotboll tillsammans. De försöker att hitta fler saker som de kan ha gemensamt."