Fitzroy Lions: En kraft som enar
Community
Som 17-åring ville Abdulmalik Abdurahman skapa en gemenskap för barn från alla bakgrunder. Det var så Fitzroy Lions Club föddes.
I vår serie From the Grounds Up pratar vi med människor från hela världen som vet att det går att förändra samhället genom fotboll och sport.
För Abdulmalik Abdurahman gick den förändringen ut på att ge unga i Melbourne, Australien, tillgång till möjligheter som de har råd med. Han grundade fotbollsklubben Fitzroy Lions där barn kan spela fotboll gratis. Nike delar klubbens mål att ge killar och tjejer tillgång till sport och har därför sedan 2018 samarbetat med Lions och bidragit med finansiering, tränings- och matchställ samt skor.
Just nu är träning och tävling inte sig likt, varken för Fitzroy Lions eller för oss andra. Ändå fortsätter sporten att inspirera och visa världen vad vi kan åstadkomma tillsammans.
From the Grounds Up filmades i december 2019 i Melbourne, Australien. Se andra avsnittet ovan och läs mer om människorna bakom Fitzroy Lions SC nedan.
"Fotbollsklubben Fitzroy Lions är unik i Australien", säger Abdulmalik Abdurahman, klubbens grundare. "Det är så folk ska komma ihåg den här klubben – en unik fotbollsklubb."
Det är även så han själv vill bli ihågkommen. Abdul föddes i Etiopien och kom till Melbourne i Australien som barn. Fotbollen blev ett sätt för honom att hålla kontakten med sin kultur och samtidigt hitta gemenskap i sitt nya hemland. Men några år senare när avgifterna blev för höga blev han tvungen att sluta spela fotboll.
"Jag hade inte råd med medlemsavgiften och det var då jag sa till mig själv: 'Det här måste jag göra något åt,'", minns Abdul.
Och det gjorde han. 2013 grundade Abdul Fitzroy Lions.
"Fotboll ska inte behöva kosta något och på Fitzroy Lions ser vi till att barn från närområdet får möjlighet att utöva sport", säger Abdul. "Inga medlemsavgifter. Det kostar inget att spela."
Sju år senare gör klubben mer än att ge barn möjlighet att spela fotboll: den förenar människor.
Jag tycker att klubben gör just det väldigt bra. Den får folk att träffas och sedan lär de sig av varandra medan de spelar fotboll", säger Abdul. "Det spelar inte bara fotboll tillsammans. De försöker att hitta fler saker som de kan ha gemensamt."
"När jag spelade i ett annat lag, var jag och min kompis de enda muslimska tjejerna som spelade. Man kunde se hur folk tittade på oss, du vet? När jag började spela fotboll här kände jag mig mer bekväm för var dag som gick, eftersom andra som spelar fotboll omkring mig också bar hijab. Det känns som att vi bekämpar stereotypen."
Hanan
Spelare
"Vår coach försöker få oss att göra många olika övningar och vissa är svåra. Han säger alltid: 'Det blir aldrig lättare. Det blir bara svårare och svårare. Det är det som gör dig till en bättre spelare och en bättre atlet.' Och i svåra stunder när man känner för att ge upp så pushar vi varandra. Ja. Jag är tacksam för mina lagkamrater."
Tuji
Spelare
Den här storyn rapporterades i december 2019.