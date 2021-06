I vår serie From the Grounds Up pratar vi med människor från hela världen som vet att det går att förändra samhället genom fotboll och sport.



För Abdulmalik Abdurahman gick den förändringen ut på att ge unga i Melbourne, Australien, tillgång till möjligheter som de har råd med. Han grundade fotbollsklubben Fitzroy Lions där barn kan spela fotboll gratis. Nike delar klubbens mål att ge killar och tjejer tillgång till sport och har därför sedan 2018 samarbetat med Lions och bidragit med finansiering, tränings- och matchställ samt skor.



Just nu är träning och tävling inte sig likt, varken för Fitzroy Lions eller för oss andra. Ändå fortsätter sporten att inspirera och visa världen vad vi kan åstadkomma tillsammans.



From the Grounds Up filmades i december 2019 i Melbourne, Australien. Se andra avsnittet ovan och läs mer om människorna bakom Fitzroy Lions SC nedan.