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Emma Meesseman
Senast uppdaterad: 10 september 2021
Lästid: 5 min
Nya exempel

Stora drömmar. Fötterna på jorden. Trots alla framgångar försöker WNBA-spelaren Emma Meesseman aldrig vara någon annan än "Emma från Ypres".

Emma har tagit sig ända till toppen utan att kompromissa med vem hon är. Vi pratade med henne om hur hennes hemstad och stödet från människor omkring henne har gjort henne till den hon är idag. För oavsett om hon umgås med släkt och vänner eller reser runt i världen som mästerskapsvinnare är Emma alltid sig själv – Emma helt enkelt.

Nya exempel

Du verkar så jordnära som person. Hur viktigt är det för dig varifrån du kommer?

EMMA: För mig är det väldigt viktigt att alltid minnas varifrån jag kommer. Min uppväxt här har gjort mig jordnära. Vad som än hände var jag alltid samma Emma. Alla här känner mig som den jag är, inte som Emma som spelar i Ryssland, Emma som spelar i USA eller Emma, MVP-spelaren. För dem är jag bara Emma. Det är det jag älskar med att vara hemma.

"Alla här känner mig som den jag är, inte som Emma som spelar i Ryssland, Emma som spelar i USA eller Emma, MVP-spelaren. För dem är jag bara Emma. Det är det jag älskar med att vara hemma."

– Emma Meesseman

Nya exempel

Vad skulle du göra om en vän till dig tyckte att du betedde dig som en superstjärna?

EMMA: Jag skulle nog skämmas och inte veta vart jag skulle ta vägen, för i hela mitt liv har jag verkligen försökt undvika det och hålla fötterna på jorden.

Om någon som känner mig väl skulle säga "Den där sidan av dig har jag aldrig sett och jag gillar den inte" vet jag inte vad jag skulle göra. Det skulle kännas hemskt. För jag gillar inte ombytlighet. Jag har sett många som ändrat på sig när de blivit framgångsrika. Det behöver inte ens vara något stort. Det räcker att de själva upplever att de har lyckats, så börjar de bete sig annorlunda. Jag gillar inte sådant. Människor som ändrar på sig av den anledningen är inte de som jag vill ha omkring mig.

"Vad som än hände var jag alltid samma Emma"

– Emma Meesseman

Nya exempel
Nya exempel

Du har din mamma som förebild. Vad fick du lära dig av henne under uppväxten och hur mycket betyder hon för ditt liv idag?

EMMA: Jag har aldrig sett min mamma spela, men jag fick alltid höra att "Hon var en fantastisk spelare och vann så många priser" och det triggade mig och fick tävlingsmänniskan i mig att tänka: "Jag måste bli bättre än mamma". Men hon har aldrig pushat mig att spela basket – redan tidigt i min karriär kom vi överens om att hon ska vara min mamma, inte min coach. Och det viktigaste jag har lärt mig av henne är att inte krångla till saker och att alltid vara sann mot mig själv. Det var både hon och pappa noga med. Det här är den jag är och jag kommer aldrig att bli någon annan.

"Krångla inte till saker och var sann mot dig själv"

– Emma Meesseman

Nya exempel

På vilka sätt har sporten hjälpt dig i privatlivet? Du har tidigare nämnt att ditt självförtroende som spelare ökade i USA, var det likadant med ditt privata självförtroende?

EMMA: Jag tror det. Basket gav mig bättre självförtroende som lång tjej. Utan basket tror jag att jag hade haft svårare att acceptera mig själv och min kropp. Men nu har jag hittat ett sammanhang där alla är långa och där det är en tydlig fördel att vara just lång. Så jag är rätt säker på att det har hjälpt mig med självförtroendet.

"Nu har jag hittat ett sammanhang där alla är långa och där det är en tydlig fördel att vara just lång."

– Emma Meesseman

Regissör: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren

Fotograf: Jaimy Gail @jaimygail

Andra fotograf: Boris Lutters

Nya exempel, Häng med Emma och Nike och få tips om hur du också kan vara sann mot dig själv.

Häng med Emma och Nike och få tips om hur du också kan vara sann mot dig själv.

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Fötterna på jorden med Emma Meesseman

"Jag har sett många som ändrat på sig när de blivit framgångsrika. Det behöver inte ens vara något stort. Det räcker att de själva upplever att de har lyckats, så börjar de bete sig annorlunda. Det gillar jag inte.", säger Emma. Det viktigaste för henne är att alltid vara sitt sanna jag – ett bra råd när man reser runt mycket i världen, men egentligen är en ganska hemkär person. Häng med Emma på resan – en dag är det kanske din tur.

Nya exempel
Nya exempel

Ursprungligen publicerad: 10 september 2021

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