Nya exempel

EMMA: Jag skulle nog skämmas och inte veta vart jag skulle ta vägen, för i hela mitt liv har jag verkligen försökt undvika det och hålla fötterna på jorden.

Om någon som känner mig väl skulle säga "Den där sidan av dig har jag aldrig sett och jag gillar den inte" vet jag inte vad jag skulle göra. Det skulle kännas hemskt. För jag gillar inte ombytlighet. Jag har sett många som ändrat på sig när de blivit framgångsrika. Det behöver inte ens vara något stort. Det räcker att de själva upplever att de har lyckats, så börjar de bete sig annorlunda. Jag gillar inte sådant. Människor som ändrar på sig av den anledningen är inte de som jag vill ha omkring mig.