Fotbollsspelaren Alan Landeros från Mexico City utvecklar sina skills

Det finns inga fel sätt att upptäcka en sport. Alan Landeros, en 20-årig student i Mexico City, upptäckte streetfotboll när han surfade på nätet. Spelarnas uppfinningsrikedom gjorde starkt intryck på honom. Jämfört med vanlig fotboll spelas streetfotboll på ett mindre plan och spelarna gör fler mål. Det handlar om noggrann kontroll, individuell skicklighet och snabba reaktioner. Spelare som Alan tillbringar timmar med att utveckla en radda tricks som sedan sätts ihop till en uppvisning där man tävlar mot andra spelare. För Alan är streetfotboll inte så mycket en sport som ett medel för personligt uttryck.



Vi träffar honom på hans hemmaplan vid Axomiatla Park där han finslipar sin imponerande repertoar. Under en kort paus berättar Alan om den lokala streetfotbollsgemenskapen och hur sporten hjälper honom att kanalisera sin kreativitet.