Så får du ett mer hälsosamt förhållande till mat, enligt dietisten Reshaunda Thornton

Dietisten Reshaunda Thornton menar att vi alla befinner oss i ett livslångt förhållande med mat. Frågan är om vi är villiga att kämpa för ett lyckligt och hållbart förhållande, eller om vi nöjer oss med att bråka vid varje måltid. I det här avsnittet av Trained samtalar näringsexperten och programledaren för The Dietitian Against Diets med Ryan Flaherty, Nikes Senior Director of Performance, om hur vårt förhållande till mat kan komma på avvägar och hur vi kan få in det på rätt spår igen. Hon diskuterar anledningarna till att vi ägnar oss åt återhållsamma dieter, varför det nästan aldrig fungerar och hur vi kan omprogrammera oss själva till att bejaka hälsosamma måltider och kunna njuta av en stor nachotallrik utan dåligt samvete.