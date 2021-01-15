Få till den perfekta löparformen

För att upprätthålla en bra löpteknik är styrketräning och rörlighetsarbete nödvändigt, säger Ian Klein, träningsfysiolog och specialist på kombinationsträning och skadeprevention vid Ohio University. Det är logiskt. Det är lättare att springa med en stark och avslappnad kropp. Ju svagare och stelare du är, desto snabbare blir du trött, vilket i sin tur leder till försämrad teknik och potentiella skador eftersom du använder dig av fel muskler.



Det gäller framförallt knäna, som står för ungefär 50 procent av alla löparskador, säger Klein. "Tänk på ditt knä som mitten av en bro, med foten på ena sidan och höften på den andra. Det är det svagaste området och kan påverkas av problem från båda sidorna", förklarar han. Om du har dålig löpteknik – du kanske rullar fötterna inåt eller har ett för långt steg – är det knäna som tar den värsta smällen.



Träna upp styrkan i musklerna under och ovanför knät – från musklerna i foten och hela vägen upp till sätesmusklerna – så att du bättre kan hantera löpningens belastning på kroppen och förebygga den trötthet som leder till bristande löpteknik, säger Janet Hamilton, styrke- och konditionscoach samt ägare av det Atlanta-baserade coachningsföretaget Running Strong. Om du kan lyfta tunga vikter gång på gång, kommer det att kännas mycket lättare att bära din kroppsvikt kilometer efter kilometer, säger hon.



Helkroppsstyrka utvecklar dessutom den balansförmåga som krävs för löpning. "Varje gång du lägger all vikt på ena foten måste hela kroppen vara balanserad så att du behåller en rak hållning utan att vrida eller böja kroppen åt något håll", säger Hamilton.



De bästa styrkeövningarna för det är att "belasta musklerna på ett sätt som liknar belastningen vid löpning", säger Klein. Fokusera på enbensövningar som utfall, knäuppdrag och marklyft på ett ben.



Du bör också lägga in rörlighetsträning på träningsschemat minst ett par gånger per vecka. Använd foam roller, stretcha eller kör lite yoga före eller efter ditt vanliga träningspass. Du kan också ägna ett helt pass åt rörlighetsträning för att hålla dig mjuk i kroppen.