Beyond the Fit: Lono Brazil III springer för att bli kreativ

Lono, som är till hälften svart och till hälften japan, ser sin identitet som mångbottnad. Efter att ha bott i både Los Angeles och New York arbetar Lono nu som chef för Tokyofilialen av den berömda streetwearbutiken Union och som lokal coach för Nike Run Club. Den kulturella mångsysslaren är också DJ, modell och medlem i löparklubben Athletics Far East (AFE). Men löpning är inte bara något han gör för att hålla sig frisk och stark eller träffa människor. Löpningen har inspirerat hans personliga stil och han ser den som ytterligare ett sätt att få utlopp för sina kreativa och kulturella sidor. "Jag insåg ganska tidigt hur sport och mode hänger samman och skapar möten och skärningspunkter mellan olika kulturer", säger Lono. "Det är de mötena som alltid har inspirerat min look." Här berättar Lono om hur hans personliga stil alltid har inspirerats av sport, först av hans och hans pappas gemensamma intresse för Jordan-skor och basket under uppväxten och numera av löpningen.