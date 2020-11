Behöver jag äta mer järn?

Du tränar hårt, men kvaliteten på dina träningspass minskar samtidigt som du behöver mer tid för återhämtning. Kanske är det mer järn du behöver.



"Röda blodkroppar behöver järn för att tillverka hemoglobin, som transporterar syre via blodet ut till alla dina vävnader och celler", säger Robin Foroutan, legitimerad dietist, holistisk kostrådgivare i New York och talesperson för Academy of Nutrition and Dietetics. "Vid järnbrist kan kroppen inte tillverka tillräckligt med hemoglobin och det kan ge dina röda blodkroppar fel storlek eller färg." Med färre röda blodkroppar av god kvalitet transporteras mindre syre ut i kroppen, vilket gör att träning, arbete och allt du gör känns jobbigare än vanligt.



Järn kategoriseras som en spårmineral. Det betyder att du bara behöver mycket små mängder. Ändå är järn precis lika betydelsefullt för kroppens funktioner som de sju makromineralerna. Och trots att du inte behöver få i dig särskilt stora mängder järn kan det vara svårt att få tillräckligt, särskilt om du tränar mycket och äter hälsosamt.