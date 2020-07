Är en vegansk diet lämplig för löpare?

De flesta atleter är helt medvetna om vad de stoppar i sig. Inte enbart eftersom fel mat kan leda till "problem" med magen mitt under träningspasset, men också för att rätt mat kan både ge det bränsle som behövs för att slå personliga rekord men också leda till effektivare återhämtning. Det råder många olika åsikter om huruvida växter tillhandahåller muskelreparerande protein och om en växtbaserad kost ger tillräckligt med bränsle för vissa typer av träning. En studie som publicerades i Journal of the International Society of Sports Nutrition visade en viktig sak: en vegansk kost har inte en negativ inverkan på prestationen.