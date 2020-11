Är ägg bra för mig?

Den problematiska sidan

Om vi går tillbaka till kolesterolbekymret en stund: ett stort ägg innehåller cirka 180 milligram av det vaxliknande ämnet som i större mängder kan täppa till artärerna och leda till kardiovaskulära problem, enligt en studie från National Heart, Lung, and Blood Institute. Men forskare har även upptäckt att det är vår kropp som tillverkar majoriteten av kolesterolet i vårt blodflöde och när vi äter kolesterol är det möjligt att kroppen tillverkar mindre av ämnet för att skapa en balans. En studie från 2018 som omfattade över 400 000 personer visade på att deltagarna som åt i genomsnitt ett ägg per dag löpte mindre risk att dö av en stroke eller hjärtattack, kanske tack vare näringsämnena i ägg som är bra för hjärtat, bland annat antioxidanter. (Det här betyder dock inte att ägg är medicin.)



Med det sagt är deras hjärtförmåner begränsade. 2019 visade en stor studie från Northwestern University på att ju mer kolesterol eller ägg människor äter desto högre är risken för kardiovaskulära sjukdomar. 300 milligram kolesterol i maten (vilket motsvarar mindre än två ägg) per dag innebär 17 procent högre risk för kardiovaskulära sjukdomar. En del människor bryter ner kolesterol snabbare och därmed påverkas inte deras blodnivå, men för andra är det inte så, säger forskarna.



Och om du har hört rykten om att ägg kan orsaka cancer så behöver du inte lyssna på dem i nuläget. Det riktiga problemet med ägg är att de kan leda till kardiovaskulära problem, säger Meir Stampfer, läkare och professor i epidemiologi och näringslära vid Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Enligt vissa är ägg en riskfaktor för cancer, men det finns inte tillräckligt med bevis som styrker det."