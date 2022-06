Familjebakgrunden fick atleten och modellen Amira Natanne att följa sin dröm

Men Amira hade siktet inställt på New York och högskolestudier. Under fyra år deltog hon i så många som möjligt av de extraaktiviteter som fanns tillgängliga på Lutcher High School, inklusive gevärsklubben, stavhopp, flera olika föreningar och tyngdlyftarlaget. "Jag älskade tyngdlyftning", minns hon. "Jag verkligen älskade det. Jag var inte bra på det men själva laget var fantastiskt. De har vunnit omkring tio delstatsmästerskap. Det fanns några som var väldigt bra. Jag var inte en av dem men jag bidrog som jag kunde."



Efter att ha skickat in dussintals ansökningar till olika

högskolor och kommit in på New York University 2015 tog Amira ett flyg från Louisiana till New York för att starta ett nytt kapitel i sitt liv tillsammans med andra studenter.



"Många jag mötte var första generationen i familjen som studerade på högskola, något som kändes tryggt och gjorde det lite lättare", säger hon.