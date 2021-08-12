Familjebakgrunden fick atleten och modellen Amira Natanne att följa sin dröm

Nu funderar Amira på vad hon ska göra härnäst och hur hon ska leva sitt liv på ett målinriktat sätt. Det här inkluderar även hennes relation till sport. Hon saknar ibland att vara med i ett organiserat sportlag, men hennes rörelseträning håller henne grundad. Hon lyfter vikter hemma, tar långa promenader och ska precis starta en 30 dagars yogautmaning. Hon anser själv att hon är otålig men trots det försöker hon också meditera.



Med inspiration från sin farfar studerade hon invärtesmedicin och hur invärtesmedicin påverkar kroppen hos människor i utsatta grupper i skärningspunkten mellan kön och etniskt ursprung. Hon är väldigt intresserad av arbetet med att minska de höga dödstalen hos svarta kvinnor i samband med förlossningar och har funderat på att använda den här energin till att utbilda sig till doula för att ge stöd åt kvinnor före, under och efter förlossningen. Det är också ett område som känns viktigt för henne. "Min mamma har fött fem barn och har haft fyra kejsarsnitt", säger Amira.



Den inflyttade New York-bon anser att det går lätt att hitta roten till hennes nyfikenhet och drift att ställa frågor och sedan göra något åt saker. Hon har fått det från sin familj. "De lärde mig att ta hand om människor", säger Amira. "Min familj tog hand om människor i vårt område."