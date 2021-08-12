Familjebakgrunden fick atleten och modellen Amira Natanne att följa sin dröm

Familjebakgrunden fick Amira att omdefiniera sin framtid
Kultur
Den 23-åriga atleten och fotomodellen berättar om sina drömmar att flytta till storstaden, utbilda sig och ta examen.
I Am First är en serie om människor som bryter ny mark i sporten och i livet.
"När folk frågar mig varifrån jag kommer så svarar jag 'Bumblef*ck, Nowhere'." Amira Natanne talar lite skämtsamt om Lutcher, Louisiana, en liten industristad mellan New Orleans och Baton Rouge. "Det är en stad som ligger långt från motorvägen och bor man där så är det troligt att man känner och är släkt med alla", säger den 23-åriga modellen som nyligen tog högskoleexamen.
Lutcher är orsaken till att Amira var fast besluten att ge sig ut i världen. Hon är den första generationen i sin familj med en högskoleutbildning. Hennes examen och liv i New York är en del av den dröm hon förverkligade då hon lämnade Lutcher för att studera bioetik på högskolenivå. Och numera har hon även hittat nya karriärmöjligheter. Hon sitter i sin lägenhet i Bushwick, Brooklyn, 2 400 km hemifrån, och reflekterar över hur långt hon kommit.
Amira har djupa rötter i Lutcher. Hennes farfarsfar grundade och öppnade den första, och under en tid enda, ambulanstjänsten i den delen av regionen. Om hon nämnde sitt efternamn under uppväxten var det inte ovanligt att hon fick höra berättelser om hur hennes farfarsfar räddat livet på någon släkting. "Det är 45 minuters resa till närmaste stad, så det var min familj som tog hand om hela det här området", berättar hon.
Det var släkten som formade henne under uppväxten. "Man uppfostrades av den som råkade vara i närheten", minns hon. Och de här personerna uppmuntrade henne alltid att själv skapa och bestämma sin framtid. "Ingen sa någonsin till mig att jag inte kunde göra något för att jag var flicka", säger Amira. "De sa snarare åt mig att göra allt jag kunde för att bli självständig och inte låta andras åsikter påverka mina beslut."
"Ingen sa någonsin till mig att jag inte kunder göra något för att jag var flicka. De sa snarare åt mig att göra allt jag kunde för att bli självständig."
Så, Amira beslöt sig för att få ut mer av livet. "Jag visste att jag inte ville stanna i Lutcher", säger hon. "Det är en plats där man går ut skolan och gifter sig med pojkvännen man skaffat sig där. Sedan bor man ihop och får barn. Han jobbar på fabriken och vid 22 års ålder köper man ett hus."
Men Amira hade siktet inställt på New York och högskolestudier. Under fyra år deltog hon i så många som möjligt av de extraaktiviteter som fanns tillgängliga på Lutcher High School, inklusive gevärsklubben, stavhopp, flera olika föreningar och tyngdlyftarlaget. "Jag älskade tyngdlyftning", minns hon. "Jag verkligen älskade det. Jag var inte bra på det men själva laget var fantastiskt. De har vunnit omkring tio delstatsmästerskap. Det fanns några som var väldigt bra. Jag var inte en av dem men jag bidrog som jag kunde."
Efter att ha skickat in dussintals ansökningar till olika
högskolor och kommit in på New York University 2015 tog Amira ett flyg från Louisiana till New York för att starta ett nytt kapitel i sitt liv tillsammans med andra studenter.
"Många jag mötte var första generationen i familjen som studerade på högskola, något som kändes tryggt och gjorde det lite lättare", säger hon.
Genom att lämna Lutcher fick hon möjlighet till många nya upplevelser. Hon har till exempel skrivit kontrakt med en modellagentur och har synts på olika catwalks under New York Fashion Week och i ett antal reklamkampanjer. Hennes flytt fick också en tidigare önskan att se världen att vakna till liv. "Jag märkte att jag kan göra saker", säger hon. "Jag har lärt mig att jag är oberoende och streetsmart. Jag kan vara karismatisk eller bestämd när jag vill." Hon har faktiskt redan rest ensam till långväga destinationer som Indonesien, Mexiko och Storbritannien.
Nu funderar Amira på vad hon ska göra härnäst och hur hon ska leva sitt liv på ett målinriktat sätt. Det här inkluderar även hennes relation till sport. Hon saknar ibland att vara med i ett organiserat sportlag, men hennes rörelseträning håller henne grundad. Hon lyfter vikter hemma, tar långa promenader och ska precis starta en 30 dagars yogautmaning. Hon anser själv att hon är otålig men trots det försöker hon också meditera.
Med inspiration från sin farfar studerade hon invärtesmedicin och hur invärtesmedicin påverkar kroppen hos människor i utsatta grupper i skärningspunkten mellan kön och etniskt ursprung. Hon är väldigt intresserad av arbetet med att minska de höga dödstalen hos svarta kvinnor i samband med förlossningar och har funderat på att använda den här energin till att utbilda sig till doula för att ge stöd åt kvinnor före, under och efter förlossningen. Det är också ett område som känns viktigt för henne. "Min mamma har fött fem barn och har haft fyra kejsarsnitt", säger Amira.
Den inflyttade New York-bon anser att det går lätt att hitta roten till hennes nyfikenhet och drift att ställa frågor och sedan göra något åt saker. Hon har fått det från sin familj. "De lärde mig att ta hand om människor", säger Amira. "Min familj tog hand om människor i vårt område."
Text: Lakin Starling
Foto: Courtney Sofiah Yates
Film: Sara McDowell, Amira Natanne
Publicerades i: september 2020