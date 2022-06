Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

Under det galna året 2020 hittade jag sinnesro bara fyra timmar från Los Angeles, i en liten kalifornisk stad som heter Lone Pine. Staden är Lone Pine Paiute Shoshone-stammens hem och är känd för sitt vildcampingområde (Alabama Hills) bland enorma granitklippblock vid foten av bergskedjan Sierra Nevada. Det ser verkligen ut som en annan planet. Även om det är en populär plats bland friluftsmänniskor finns det faktiskt inte en enda dålig campingplats i hela området.



Min familj och jag körde iväg med bilen full av utrustning för att hitta en perfekt plats för social distansering mitt i den stora naturliga lekplatsen. Det fina med Alabama Hills är att trots att det är så populärt, är man helt i fred från andra campare. Det enda som avslöjar att du inte är helt ensam är ljusen från lägereldarna som syns på håll när solen gått ner, och campingpickuperna som kör förbi då och då.



Som grundare till den intersektionella vandringsgruppen Hike Clerb, som ägnar sig åt att hjälpa kvinnor av olika etnicitet att komma ut i naturen, skulle man kunna tro att allt friluftsliv är lätt för mig ... men det är det inte. Jag har testat glamping i lyxtält, sovit i campervans på enkla campingplatser (det som kallas "backcountry camping"), men tanken på att slå upp mitt eget tält och välja platsen själv gjorde mig osäker. Tills jag gjorde den här resan.



Oavsett om det är första gången du slår upp ett tält eller den miljonte gången finns det egentligen inget annat sätt än att bara få det gjort. Den här resan var faktiskt första gången jag var tvungen att slå läger helt själv. Det är viktigt att påpeka, dels för att det är sant, och dels för att jag vill att den här artikeln ska ge dig en känsla av att du fixar det och bara kan sticka iväg med en vän och utrustning på ett eget äventyr. Även om du inte campat under din uppväxt (det hade inte jag) eller aldrig slagit upp ett tält förut (det hade inte jag), så klarar du det. Jag lovar! Ibland är den högsta tröskeln att ha självförtroendet att ge sig ut och göra det som krävs. Var inte rädd för att låna campingutrustning från en vän eller hyra det du behöver.



Efter att vi slagit läger för natten satte vi oss vid lägerelden, lyssnade på musik, såg på stjärnorna, lagade mat, grillade marshmallows och bara njöt av att känna oss hemma bland bergen och stjärnorna.



Dagen därpå tog vi oss till Death Valley National Park, där Nordamerikas lägsta punkt ligger. Det är också den största nationalparken i kontinentala USA. Vi åkte till Artists Palette och sanddynerna och tog in vyerna längs vägen. Föreställ dig en vacker målning av färgstarka berg och den största sandlådan du någonsin sett. Vi avslutade utflykten med ett stopp vid en sänka där vi njöt av ökenlandskapet och den stigande fullmånen.



Vi tillbringade vår sista dag med att vandra omkring i området runt vår tältplats och beundra vyerna över Mount Whitney. Det finns så många vandringsleder och områden att upptäcka. Alternativen är oändliga, från att kolla in platserna där populära filmer spelats in, till bouldering och att titta på de naturliga valvformationerna. Efter att vi fått vår dos av valvformationer och grottor, och vandrat till topparna omkring oss, packade vi ihop utrustningen igen och åkte tillbaka till L.A. Vi var tillbaka klockan sju på söndagskvällen, utvilade, återhämtade och till freds.