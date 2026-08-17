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Júnior (7–15 anos) Criança Calções

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Nike DNA
Nike DNA Calções de basquetebol de 13 cm Júnior
O mais vendido
Nike DNA
Calções de basquetebol de 13 cm Júnior
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Calções de 13 cm em tecido moletão Júnior (Rapariga)
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Calções de 13 cm em tecido moletão Júnior (Rapariga)
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Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Calções de futebol em malha Nike Júnior
Novidade
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Calções de futebol em malha Nike Júnior
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Nike Pro
Nike Pro Calções de 13 cm para rapariga
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções de 13 cm para rapariga
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções para rapariga
O mais vendido
Nike Pro
Calções para rapariga
27,99 €
Nike Multi
Nike Multi Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
O mais vendido
Nike Multi
Calções entrançados Dri-FIT Júnior (Rapaz)
22,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções Dri-FIT de 8 cm Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções Dri-FIT de 8 cm Júnior (Rapariga)
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Calções de futebol Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Nike Academy
Calções de futebol Dri-FIT Júnior
27,99 €
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Calções Dri-FIT para rapariga
Materiais reciclados
Nike Pro Leak Protection: Period
Calções Dri-FIT para rapariga
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Calções de treino Dri-FIT Júnior
+6
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Nike Miler
Calções de treino Dri-FIT Júnior
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções 2 em 1 Dri-FIT Júnior (Rapariga)
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Calções 2 em 1 Dri-FIT Júnior (Rapariga)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções Dri-FIT para rapariga (tamanhos grandes)
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções Dri-FIT para rapariga (tamanhos grandes)
27,99 €
Nike Strike
Nike Strike Calções de futebol Dri-FIT Júnior
Novidade
Nike Strike
Calções de futebol Dri-FIT Júnior
32,99 €
Nike Academy
Nike Academy Calções de futebol de 10 cm Dri-FIT Júnior (Rapariga)
Novidade
Nike Academy
Calções de futebol de 10 cm Dri-FIT Júnior (Rapariga)
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Nike Academy
Nike Academy Calções de futebol Dri-FIT Júnior
+2
Materiais reciclados
Nike Academy
Calções de futebol Dri-FIT Júnior
19,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Calções desportivos Júnior
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Calções desportivos Júnior
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Calções entrançados de 15 cm Júnior
Nike Sportswear Club
Calções entrançados de 15 cm Júnior
34,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Calções em tecido moletão Júnior
O mais vendido
Nike Sportswear Club Fleece
Calções em tecido moletão Júnior
29,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Calções em tecido moletão Júnior
Nike Sportswear Club Fleece
Calções em tecido moletão Júnior
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Calções em tecido moletão Júnior
Nike Sportswear Club
Calções em tecido moletão Júnior
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Calções Júnior (Rapaz)
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Calções Júnior (Rapaz)
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Nike Pro
Nike Pro Calções Dri-FIT de 13 cm Júnior (Rapariga) (tamanho grande)
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções Dri-FIT de 13 cm Júnior (Rapariga) (tamanho grande)
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Nike Air
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Calções cargo em tecido moletão Júnior
Nike Sportswear Club
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Equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27, equipa da casa
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Materiais reciclados
Equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27, equipa da casa
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Calções Júnior (Rapaz)
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Calções Júnior (Rapaz)
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Calções Júnior (Rapaz)
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Calções Júnior (Rapaz)
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Equipamento Stadium Paris Saint-Germain 2026/27, equipa da casa
Equipamento Stadium Paris Saint-Germain 2026/27, equipa da casa Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento Stadium Paris Saint-Germain 2026/27, equipa da casa
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Equipamento alternativo Stadium Paris Saint-Germain 2026/27
Equipamento alternativo Stadium Paris Saint-Germain 2026/27 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento alternativo Stadium Paris Saint-Germain 2026/27
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Calções de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Calções de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
42,99 €
Equipamento principal Stadium Brasil 2026
Equipamento principal Stadium Brasil 2026 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
O mais vendido
Equipamento principal Stadium Brasil 2026
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
Novidade
Kylian Mbappé Academy
Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
34,99 €
Terceiro equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27
Terceiro equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Novidade
Terceiro equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Terceiro equipamento Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
Terceiro equipamento Stadium Tottenham Hotspur 2026/27 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Novidade
Terceiro equipamento Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções Dri-FIT Júnior (Rapaz)
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções Dri-FIT Júnior (Rapaz)
27,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Calções Dri-FIT Júnior (Rapariga)
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Calções Dri-FIT Júnior (Rapariga)
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções 2 em 1 Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções 2 em 1 Júnior (Rapariga)
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Calções de 8 cm Dri-FIT para rapariga
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções de 8 cm Dri-FIT para rapariga
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Nike Pro
Nike Pro Calções de lã cardada Dri-FIT Júnior (Rapaz)
Materiais reciclados
Nike Pro
Calções de lã cardada Dri-FIT Júnior (Rapaz)
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Nike Tempo
Nike Tempo Calções de corrida Dri-FIT Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike Tempo
Calções de corrida Dri-FIT Júnior (Rapariga)
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Nike One
Nike One Calções tipo ciclista de 13 cm Dri-FIT Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike One
Calções tipo ciclista de 13 cm Dri-FIT Júnior (Rapariga)
27,99 €
Academy Pro Brasil
Academy Pro Brasil Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Academy Pro Brasil
Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
29,99 €
Nike Academy+
Nike Academy+ Calções de futebol Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Nike Academy+
Calções de futebol Dri-FIT Júnior
27,99 €
CR7 Academy
CR7 Academy Calções de futebol Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
CR7 Academy
Calções de futebol Dri-FIT Júnior
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Equipamento Stadium Inter de Milão 2026/27, equipa da casa
Equipamento Stadium Inter de Milão 2026/27, equipa da casa Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento Stadium Inter de Milão 2026/27, equipa da casa
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
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Nike MAVN
Nike MAVN Calções de 18 cm de cintura subida Dri-FIT para rapariga
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Calções de 18 cm de cintura subida Dri-FIT para rapariga
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Jordan Essentials
Jordan Essentials Calções entrançados Júnior
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Calções entrançados Júnior
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Jordan Secret Diary
Jordan Secret Diary Calções Paperbag Júnior
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Jordan
Jordan Calções desportivos Diamond Dri-FIT Júnior
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Calções desportivos Diamond Dri-FIT Júnior
37,99 €
Nike Stride
Nike Stride Calções de treino Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
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Calções de treino Dri-FIT Júnior
47,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Calções Júnior
Materiais reciclados
Nike Sportswear City Utility
Calções Júnior
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Nike One
Nike One Calções de treino entrançados de cintura subida Dri-FIT Júnior (Rapariga)
Materiais reciclados
Nike One
Calções de treino entrançados de cintura subida Dri-FIT Júnior (Rapariga)
27,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Calções entrançados Júnior (Rapaz)
Materiais reciclados
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Calções entrançados Júnior (Rapaz)
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Calções de malha Jersey Júnior (Rapariga)
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Calções de malha Jersey Júnior (Rapariga)
29,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Calções de malha de 15 cm Júnior
Nike Sportswear Club
Calções de malha de 15 cm Júnior
29,99 €
Equipamento principal Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Equipamento principal Stadium Atlético de Madrid 2025/26 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento principal Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
39,99 €
Kobe
Kobe Calções de basquetebol Júnior
Kobe
Calções de basquetebol Júnior
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Calções cargo entrançados Júnior
Nike Sportswear Club
Calções cargo entrançados Júnior
39,99 €
Equipamento de guarda-redes alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipamento de guarda-redes alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27 Calções de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento de guarda-redes alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
Calções de futebol Replica Kobe Dri-FIT Júnior
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Jordan Essentials
Jordan Essentials Calções Diamond Dri-FIT Brasil Mesh Júnior
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Calções Diamond Dri-FIT Brasil Mesh Júnior
44,99 €
Equipamento alternativo Stadium Inter de Milão 2026/27
Equipamento alternativo Stadium Inter de Milão 2026/27 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento alternativo Stadium Inter de Milão 2026/27
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Nike ACG
Nike ACG Calções cargo Júnior
Materiais reciclados
Nike ACG
Calções cargo Júnior
54,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Calções de ganga Júnior
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Calções de ganga Júnior
49,99 €
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Calções Júnior
Materiais reciclados
Nike Multi Refresh
Calções Júnior
27,99 €
Nike Miler
Nike Miler Calções Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Nike Miler
Calções Dri-FIT Júnior
34,99 €
Nike Multi
Nike Multi Calções Dri-FIT Júnior (Rapaz)
Materiais reciclados
Nike Multi
Calções Dri-FIT Júnior (Rapaz)
24,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Calções Júnior
Materiais reciclados
Nike x LEGO® Collection
Calções Júnior
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Kylian Mbappé Academy
Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
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Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026
Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
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Stadium SE Inter de Milão 2026
Stadium SE Inter de Milão 2026 Calções de futebol Replica Nike ACG Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Stadium SE Inter de Milão 2026
Calções de futebol Replica Nike ACG Dri-FIT Júnior
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Calções entrançados Júnior (Rapariga)
Nike Sportswear
Calções entrançados Júnior (Rapariga)
39,99 €
Jordan
Jordan Calções de malha Brooklyn Baseline Júnior
Jordan
Calções de malha Brooklyn Baseline Júnior
34,99 €
Jordan
Jordan Calções desportivos Diamond Dri-FIT Júnior
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Calções desportivos Diamond Dri-FIT Júnior
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Nike Stride
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Materiais reciclados
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Nike Sportswear City Utility Calções Júnior
Materiais reciclados
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Nike One
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Materiais reciclados
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Nike Sportswear
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Nike Sportswear Club
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Equipamento principal Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Equipamento principal Stadium Atlético de Madrid 2025/26 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento principal Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
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Kobe Calções de basquetebol Júnior
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Equipamento de guarda-redes alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
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Equipamento alternativo Stadium Inter de Milão 2026/27
Equipamento alternativo Stadium Inter de Milão 2026/27 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
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Materiais reciclados
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Calções de futebol Nike Dri-FIT Júnior
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Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026
Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026 Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
Materiais reciclados
Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026
Calções de futebol Replica Nike Dri-FIT Júnior
42,99 €
Stadium SE Inter de Milão 2026
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Jordan Calções de malha Brooklyn Baseline Júnior
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Calções de malha Brooklyn Baseline Júnior
34,99 €