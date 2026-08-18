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Júnior (7–15 anos) Criança Futebol Calções

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Equipamento Stadium Inter de Milão 2026/27, equipa da casa
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Kylian Mbappé Academy
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Equipamento principal Stadium Brasil 2026
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Terceiro equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27
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Terceiro equipamento Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
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Equipamento alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
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Equipamento alternativo Stadium Paris Saint-Germain 2026/27
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Equipamento Stadium FC Barcelona 2026/27, equipa da casa
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Equipamento Stadium Paris Saint-Germain 2026/27, equipa da casa
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Equipamento Stadium Chelsea FC 2026/27, equipa da casa
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Equipamento de guarda-redes alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
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Equipamento de guarda-redes Stadium Paris Saint-Germain 2026/27
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Equipamento alternativo Stadium Croácia 2026
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Equipamento alternativo Stadium Chelsea FC 2026/27
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Equipamento alternativo Stadium Países Baixos 2026
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Equipamento de guarda-redes alternativo Stadium FC Barcelona 2026/27
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Equipamento de guarda-redes Stadium Paris Saint-Germain 2026/27
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Equipamento alternativo Stadium Países Baixos 2026
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Materiais reciclados
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