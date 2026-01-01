Combina conforto e desempenho com sapatilhas e vestuário Nike Futsal
Maximiza o teu desempenho nos dias de jogo com a coleção de vestuário, equipamento e sapatilhas de futsal da Nike, concebida para partidas competitivas em superfícies de campo coberto. É fabricada com a tecnologia de desempenho comprovado da Nike, incluindo solas intermédias em espuma Lunarlon para um amortecimento macio e elástico. Além disso, inclui sobreposições HyperScreeen respiráveis para garantir um controlo preciso e reatividade. Compra mais chuteiras de futebol para todas as superfícies, disponíveis em tamanhos para homem, mulher e criança. Concebidas para garantir um controlo de bola fiável, remates potentes e amortecimento reativo, as sapatilhas de futsal Nike são a tua arma secreta nos dias de jogo. Escolhe entre estilos Nike clássicos, incluindo as Tiempo, as Phantom, as Superfly e muito mais. Disponíveis numa variedade de designs e cores, para que as tuas sapatilhas de futsal representem o teu estilo de jogo único e a tua personalidade.