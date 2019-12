Três formas fáceis de criares os teus próprios treinos HIIT

1. Treino de exercício a cada minuto (EMOM – Every Minute On the Minute)

Para além de um minuto para cada período de treino total pré-determinado, tens de dar o máximo para conseguir um número específico de repetições de um movimento (ou movimentos) em particular. Depois descansas durante o tempo que te restar em cada minuto.

Para programares o teu próprio treino EMOM, o Frost sugere escolher um exercício para a parte inferior do corpo, um exercício para a parte superior, um exercício para a parte central e um exercício intenso de corpo inteiro (por exemplo: agachamentos, flexões, abdominais e burpees). Decide a duração do teu treino (podem ser 20 minutos) e as repetições que tens de fazer em cada exercício. Podes escolher um número de repetições diferente para cada (por exemplo, 15, 12, 10, 8) ou manter o mesmo número de repetições em todos os exercícios (por exemplo, 10). Repete a sequência até o cronómetro parar de contar. Aqui fica um exemplo de um treino:

20 minutos de reforço de corpo inteiro

Minuto 1: 15 agachamentos

Minuto 2: 12 flexões

Minuto 3: 10 abdominais

Minuto 4: 8 burpees

Minuto 5: 15 agachamentos

Minuto 6: 12 flexões

Minuto 7: 10 abdominais

Minuto 8: 8 burpees…

… e assim sucessivamente até ao minuto 20: 8 burpees