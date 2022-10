O compromisso com a comunidade afrodescendente da marca Jordan

A marca Jordan somos nós, a comunidade negra. Maior do que um homem, cuja vontade e trabalho redefiniram o significado de grandeza. Maior do que o campo de basquetebol, onde os sonhos de várias gerações levantaram voo. Maior do que qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, qualquer luta.



Tal como o nosso homónimo, a marca Jordan representa a força e perseverança daqueles que vieram antes de nós. A vontade, o trabalho e a excelência que o mundo conhece é o resultado de várias gerações a depositarem os seus sonhos nas gerações seguintes. O passado ensina-nos que, independentemente dos obstáculos, independentemente das dificuldades, podemos criar um futuro melhor.



A marca Jordan é uma família que ousa sonhar alto e que trabalha para ultrapassar todas as dificuldades. Atingir o impossível não é novidade para nós. Tal como o MJ, sabemos que aquilo que pode ser impossível a sós torna-se possível em união.



A marca Jordan somos nós, a comunidade negra. Somos a luta pela igualdade de oportunidades e igualdade de justiça.



Enquanto esta luta continuar, vamos associar o compromisso à ação. Vamos destacar as vozes que exigem uma mudança. Vamos celebrar parcerias para garantir que a justiça social e a justiça económica prevalecem. Vamos ensinar e afirmar a nossa posição para que mais aliados se possam juntar à nossa luta. Vamos unir-nos como uma família, unidos pela crença de que, eventualmente, será possível conseguir uma mudança duradoura.



Mais ação do que palavras. Os sonhos além do destino. A comunidade acima de tudo.