Apresentamos o Find Your Fast: um guia da Nike Running, uma ferramenta útil que te vai ajudar a tirar o máximo partido do teu percurso de running. Quer sejas um corredor principiante à procura de sugestões ou um veterano que precisa de uma nova perspetiva, este guia é para ti.



No interior, irás encontrar conselhos de Head Coaches da Nike sobre como correr de forma mais inteligente, além de informações e opiniões inspiradoras relacionadas com todas as vantagens que a prática de running te reserva. No nosso primeiro capítulo, estabelecemos as bases para uma prática de running saudável.