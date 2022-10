Capítulo 3 do Find Your Fast: o guia da Nike Running para a competição

Neste capítulo do nosso guia, focamo-nos no tema da competição. Quer se trate de uma corrida divertida na vizinhança, de uma corrida na época festiva ou do maior desafio de corrida, a maratona, a competição é uma experiência que nenhum corredor deve perder. Acreditamos no poder dos corredores que ajudam os outros corredores, por isso, para te ajudar a tirar o máximo partido da competição, reunimos as nossas informações recorrendo a alguns dos melhores treinadores e atletas do mundo, incluindo o Eliud Kipchoge, detentor do recorde mundial de maratona.