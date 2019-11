Em constante melhoria

Chang enfrentou um desafio de design único com as KD 9: o Durant já sentia que as KD 8 eram as sapatilhas perfeitas. No entanto, inspirado pela motivação do Durant em continuar a enriquecer o seu estilo de jogo dominante com novos movimentos, sabia que também ele podia melhorar as suas competências de design. Os resultados falam por si: um novo tipo de Flyknit, um novo tipo de Zoom e umas sapatilhas que o KD adora mais do que nunca.