Conforto aconchegante

Inovadoras. Elegantes. Confortáveis. Estas são as palavras que o KD utiliza para descrever as KD 10. "Quando as calcei pela primeira vez, parecia que já jogava com elas há imenso tempo", revela. Isto deve-se ao funcionamento do Flyknit elástico e suave. É exatamente o que o KD esperava para as suas décimas sapatilhas. Ao aperfeiçoar a estrutura dos fios Flyknit, o designer da Nike Leo Chang e a sua equipa conseguiram criar um ajuste firme e confortável que se expande e contrai com o pé do KD: como uma meia, mas mais forte.