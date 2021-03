Terrenos de jogo: um lugar seguro para as mulheres treinarem

A Fakhria, que apostou no ioga por causa das dores de costas e pescoço que o seu trabalho de escritório lhe causava, começa a aula a orientar as alunas para se manterem presentes, focarem-se na respiração e completarem a sequência de poses com confiança. "Comecei a ensinar ioga para trazer paz interior e segurança aos corações e às mentes das mulheres", revela. Não é uma missão fácil. Há poucos meses, teve de se esconder na sequência das ameaças de morte que recebeu quando fotografias dela a dar uma aula de ioga ao ar livre no sudoeste de Cabul, numa celebração do dia internacional do ioga, se tornaram virais. A Fakhria diz que o aumento da influência do regime talibã a preocupa, mas isso não significa que vai parar. "Mesmo que tenha de deixar a minha terra natal mais uma vez, vou continuar a minha luta pelo bem-estar das mulheres e pelos nossos direitos no Afeganistão", acrescenta.