Dirijam-se à estação de ativação

Movimento
Última atualização: 29 de maio de 2020

Da Nike Training

Põe as crianças a mexer e treinem em família

Deixa a família entusiasmada e a postos para a ação com estas dicas que vão garantir diversão.

Famílias, juntem-se! Temos o treino ideal para vos manter a todos entretidos, em forma e fortes. Com diferentes velocidades para manter o coração acelerado e o corpo em movimento, pequenos e graúdos vão sentir-se felizes e exaustos depois de chegarem à meta.

Não há nada mais importante do que manter toda a família no ativo. Estamos muitas vezes concentrados nos estudos ou no trabalho, mas manterem-se em atividade juntos é uma forma divertida de estabelecer laços familiares. Por isso, é hora de juntar o núcleo e dirigirem-se às estações de ativação. Podem ser o jardim ou o tapete da sala de estar. Independentemente da localização, preparem-se, pois toda a família vai transpirar.

Põe as crianças a mexer e treinem em família

Vamos tornar isto interessante

Estes treinos tipo estação de ativação resumem-se a levantar os joelhos e puxar os cotovelos para trás, por isso, porque não pôr toda a família a marchar em torno da casa à medida que fazem cada movimento? Contornem a mobília e cantem as vossas músicas preferidas enquanto tentam não ir aos encontrões pelo caminho. A pessoa que executar melhor os movimentos e que continuar a cantar do início ao fim deve ser premiada. Essa pessoa pode escolher a atividade da família para essa noite, por isso, que comece o jogo!

Preparados... partida!

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Data de publicação original: 18 de maio de 2020