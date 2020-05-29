Põe as crianças a mexer e treinem em família

Famílias, juntem-se! Temos o treino ideal para vos manter a todos entretidos, em forma e fortes. Com diferentes velocidades para manter o coração acelerado e o corpo em movimento, pequenos e graúdos vão sentir-se felizes e exaustos depois de chegarem à meta.



Não há nada mais importante do que manter toda a família no ativo. Estamos muitas vezes concentrados nos estudos ou no trabalho, mas manterem-se em atividade juntos é uma forma divertida de estabelecer laços familiares. Por isso, é hora de juntar o núcleo e dirigirem-se às estações de ativação. Podem ser o jardim ou o tapete da sala de estar. Independentemente da localização, preparem-se, pois toda a família vai transpirar.