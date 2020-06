Como correr na passadeira é tudo menos aborrecido

Como utilizar uma passadeira pode reforçar os teus treinos para te ajudar a ter um melhor desempenho no percurso.

Correr numa passadeira é muito diferente de correr no exterior, e é fundamental ter isto em conta. A passadeira é uma ferramenta, não pretende substituir as tuas corridas no exterior. Quando compreendes isto, começas a ver com novos olhos os quilómetros que acumulas na máquina. Acaba para sempre com as aborrecidas corridas na passadeira com estas dicas sobre como tornar a passadeira a tua principal ferramenta de treino.



Deixa-nos adivinhar: quando falamos em passadeira, pensas "que aborrecido", não é verdade?



"O único momento em que a passadeira é aborrecida é quando a programas e não pensas mais no assunto", afirma Jessica Woods, treinadora da Nike Run Club, para descrever um erro que muitos de nós cometemos.



Uma corrida de 45 minutos no mesmo lugar sem variações de inclinação ou de velocidade pode, efetivamente, parecer uma eternidade. Se pensas que a passadeira vai reproduzir a experiência de correr casualmente no exterior, é provável que fiques desiludido. No entanto, este tipo de pensamento também é um problema, afirma Woods, gerente do estúdio de treino em passadeira Mile High Run Club , em Nova Iorque.



"O objetivo é utilizar a passadeira como uma ferramenta", afirma. Se o fizeres, poderás manter a motivação ao mesmo tempo que melhoras o teu treino e a tua condição física. Eis o que precisas de saber e fazer para que isso aconteça.