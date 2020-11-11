A sugestão de treino de que todos os corredores necessitam
Orientação
Aplica esta alteração simples às tuas corridas para te divertires mais, conseguires suportar maior esforço e teres um estilo de vida mais saudável.
Qual é a forma mais rápida de odiares uma música que adoras? Ouvi-la vezes sem conta. O mesmo se aplica à tua corrida, afirma Chris Bennett, Global Head Coach da Nike Running.
"Se correres os mesmos 5 km todos os dias, onde está a alegria nisso?", pergunta. "Não há outro sucesso que não «Terminei outra corrida». Variar as corridas que fazes, de qualquer forma possível, é crucial para manter o teu interesse no desporto." Além disso, de acordo com Derek Samuel, um fisioterapeuta licenciado e membro do Nike Performance Council, isso é necessário para te tornares um melhor corredor.
"Se procuras um novo estímulo, tenta dar passos mais pequenos e ver se o teu corpo se sente melhor", diz Samuel. "Ou tenta não saltar tanto no arranque. A tua cabeça não deve deslocar-se mais de 4 a 6 centímetros para cima e para baixo." Estes ajustes podem fazer com que o teu corpo se sinta melhor, afirma, o que pode fazer com que queiras correr mais ou mais vezes.
O melhor de tudo é que variar a tua rotina ajuda a alimentar os músculos e a tua mente, afirma Brett Kirby, doutorado e cientista de desempenho humano do Nike Sport Research Lab. "Se apenas comermos cachorros-quentes todos os dias, os nossos corpos não teriam a exposição saudável a qualquer outro nutriente do mundo", diz Kirby. "Para seres um corredor mais saudável em geral, tens de alimentar o corpo com várias coisas diferentes."
A mudança simples
Na tua próxima corrida, experimenta algo novo.
Eis a parte emocionante: essa coisa nova pode ser qualquer coisa. "As tuas escolhas não se resumem apenas a correr mais rápido ou durante mais tempo", afirma Bennett. "Podes correr na direção oposta. Correr num trilho. Mudar a tua música."
O que faz com que até as pequenas alterações sejam eficazes é que te ajudam a experimentar correr de uma forma diferente, diz Bennett. Isso é o que te vai incentivar a voltar sair para correr, vez após vez após vez.
"Podes correr na direção oposta. Correr num trilho. Mudar a tua música."
Chris Bennett
Global Head Coach da Nike Running
Mais sugestões para que continues a evoluir
01. Monitoriza a tua atividade.
Diversifica os teus treinos para nunca mais pensares "Esta corrida outra vez?" Para tal, Bennett sugere que, sempre que tentares algo novo, seja correr mais rápido, seguir uma nova rota ou alcançar uma nova distância, anotes a corrida que fizeste e como te sentiste. Quando começares a sentir que a nova abordagem é fácil ou se tornou parte de uma rotina, volta a diversificar.
02. Muda o terreno onde corres.
Corre em trilhos, areia, relva ou pedras. "A variedade não é apenas mais divertida", revela Samuel. "Correr em diferentes superfícies também pode fortalecer diferentes músculos de diferentes formas, dando ao teu corpo outra forma de melhorar a sua capacidade e de se tornar ainda mais forte."
03. Não te concentres apenas em métricas.
Não precisas de deixar o relógio de lado, mas não te deixes obcecar pelos dados. Se normalmente corres com música, coloca as tuas músicas no modo aleatório, experimenta uma nova lista de reprodução, ouve um álbum do início ao fim ou não ouças música de todo. "O melhor é que pequenas alterações como estas têm um enorme impacto na tua experiência de corrida", afirma Bennett. "Isso faz com que cada corrida pareça diferente."