A sugestão de treino de que todos os corredores necessitam

Qual é a forma mais rápida de odiares uma música que adoras? Ouvi-la vezes sem conta.



O mesmo se aplica à tua corrida, afirma Chris Bennett, Global Head Coach da Nike Running. "Se correres os mesmos 5 km todos os dias, onde está a alegria nisso?", pergunta. "Não há outro sucesso que não «Terminei outra corrida». Variar as corridas que fazes, de qualquer forma possível, é crucial para manter o teu interesse no desporto." Além disso, de acordo com Derek Samuel, um fisioterapeuta licenciado e membro do Nike Performance Council, isso é necessário melhorar a corrida.



"Se procuras um novo estímulo, tenta dar passos mais pequenos e ver se o teu corpo se sente melhor", diz Samuel. "Ou tenta não saltar tanto no arranque. A tua cabeça não deve deslocar-se mais de 4 a 6 centímetros para cima e para baixo." Estes ajustes podem fazer com que o teu corpo se sinta melhor, afirma, o que pode fazer com que queiras correr mais ou mais vezes.



O melhor de tudo é que variar a tua rotina ajuda a alimentar os músculos e a tua mente, afirma Brett Kirby, doutorado e cientista de desempenho humano do Nike Sport Research Lab. "Se apenas comermos cachorros-quentes todos os dias, os nossos corpos não teriam a exposição saudável a qualquer outro nutriente do mundo," diz Kirby. "Para seres um corredor mais saudável, tens de alimentar o corpo com várias coisas diferentes."