Entre Seul e Nova Iorque, Suea Cho cria moda e festins

Depois de concluir a faculdade na costa oeste dos EUA, Suea voltou para leste. Para ela, estar no epicentro do panorama do estilo significava estar em Nova Iorque. Começou na Opening Ceremony, a influente e emblemática marca da baixa. Permaneceu lá durante quatro anos, tornando-se, mais tarde, diretora associada de imagem da marca, supervisionando o conteúdo criativo e os projetos especiais. "Lembro-me de estar tão entusiasmada quando consegui este trabalho. Fiquei mais feliz do que quando entrei na faculdade."



No entanto, a sua paixão pela cozinha nunca desapareceu. Depois de trabalhar com êxito com as elites da moda, abrir o seu próprio restaurante não parecia tão assustador. De facto, Suea afirmou que estava pronta para experimentar algo novo e as saídas à noite pelo inigualável mundo da restauração da cidade inspiraram o seu regresso à cozinha. Assim surgiu o Suea’s Dinner Service, a experiência gastronómica pop-up experimental que inaugurou no verão passado e que promove a união entre amigos e família através da sua paixão pela culinária.



O estilo de Suea combina inspirações de diferentes cidades e de diversas experiências que ela já vivenciou com apenas 26 anos. Aqui, a criativa fala sobre a sua relação em constante evolução com a moda e a comida, e sobre como quebrou as regras de ambas as indústrias para percorrer o seu próprio caminho.