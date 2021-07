Snap Shots: Dominar o andebol com os gémeos Garate 

A Melanie e a Jessenia Garate passaram grande parte da sua infância nas bancadas de campos de andebol em Brooklyn, a ver a mãe em competição, e os resultados estão à vista. Agora os papéis inverteram-se: as gémeas arrasam em campo enquanto a mãe as incentiva na bancada.



Com o passadiço como cenário de fundo, encontrámo-nos com as irmãs na primeira fila do surpreendente campo de Coney Island. Entrevistar estas jovens de 22 anos é um pouco como ver uma atuação com duplos, são velozes, inteligentes e completam as frases uma da outra.