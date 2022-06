Snap Shots: Em busca da adrenalina com Leonora Manzano  

Há dias em que pensas, "Hoje não me apetece levantar-me, mas combinei encontrar-me com os meus amigos." E garanto que podes falhar qualquer outro compromisso do mundo, mas nunca vais falhar uma sessão de treino. Quando combinamos um encontro às seis da manhã, é um pacto, mais sagrado do que qualquer emprego. Não podes falhar com eles. Quando corres com alguém, partilhas partes de ti e da tua vida, é especial porque fazes o que mais adoras juntamente com alguém que sente o mesmo. Às vezes, acabas por partilhar mais com eles do que com a tua própria família.