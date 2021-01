Snap Shots: Família, criquete e comunidade com Derick Narine 

A partir do momento em que conseguia segurar num taco, o Derick Narine ficou obcecado pelo críquete. Quando era adolescente, representava o seu país, a Guiana. Mais tarde, depois de se mudar para Nova Iorque no início da escola secundária, levou a sua equipa ao primeiro campeonato de críquete. Contudo, a ligação do Derick ao jogo vai muito para além dos louvores. O críquete corre no sangue da sua família e cada vez que sai para jogar sente-se ligado à longa linha de antepassados que fizeram o mesmo ao longo de gerações.



No campo de críquete do parque Baisley Pond em Jamaica, Queens, o Derick fala-nos sobre as diferenças culturais de jogar críquete em Nova Iorque e na Guiana e como, apesar de tudo, o jogo consegue sempre unir as pessoas.