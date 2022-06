Sicronizar os treinos e o ciclo

Fase menstrual: força e gentileza

(Do 1.º ao 7.º dia, aproximadamente)

A forma como os nossos corpos reagem à fase de sangramento do nosso ciclo é extremamente variada e cheia de nuances. Por isso, ouve o teu corpo nesta altura mais do que nunca. Se sentires que podes beneficiar do pico de força que acompanha um nível hormonal baixo, dá o teu máximo. No entanto, podes ter de entrar gradualmente no modo de potência máxima durante a menstruação. Entretanto, podes aliviar todos os sintomas relacionados com o período que possas estar a sentir com treinos leves. Estes podem ajudar a encorajar uma resposta anti-inflamatória, ajudando a aliviar qualquer desconforto. Certifica-te de que dás tempo para que os sintomas relacionados com o período passem antes de te esforçares com intensidades elevadas.

Treino: as tuas hormonas estão no seu nível mais baixo, pelo que, em princípio, será a altura perfeita para treinos de alta intensidade, como treinos de HIIT, sprints ou treinos com pesos elevados. No entanto, se estiveres a sentir desconforto durante a fase de sangramento menstrual, sê gentil contigo e experimenta treinos de ioga leves. Isto acalmará a dor menstrual e libertará endorfinas, o analgésico natural do corpo. Também irá melhorar a circulação em todo o corpo.

Nutrição: sintomas irritantes relacionados com o período? O açafrão, o chocolate negro, os abacates e as nozes vão combater a inflamação e a contração muscular que causa as cãibras e o inchaço excessivos.