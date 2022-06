Como podes sincronizar o exercício e o ciclo menstrual. Perguntas nunca antes colocadas

Benefício n.º 2: acalma as dores

Fazer exercício quando estás com o período pode ajudar o teu corpo a reduzir a inflamação que faz o teu útero contrair: é o que na verdade acontece quando tens aquelas dores na barriga conhecidas como dores do período. É motivo suficiente para entrares em ação. Pode ser algo tão ligeiro como um passeio, se tiveres um fluxo intenso, ou podes dar o máximo se o teu corpo disser: "Vamos a isso". Agradece às hormonas que ajudam com o humor, as endorfinas, e atuam como um alívio natural da dor, e afasta as dores com o exercício.

Benefício n.º 3: harmonia corporal total

Quando adaptas o treino ao teu ciclo, tiras partido do poder de cada fase. Isto significa saber quando o teu corpo precisa de stress físico, fazendo com que te esforces e, depois, abrandar quando o corpo precisa de recuperar. Vamos explicar melhor:

Durante a fase em que o corpo produz menos hormonas no início do ciclo, o teu corpo consegue reagir mais rapidamente ao stress causado pelo exercício e recuperar, porque é mais resiliente. Isto faz com que seja a altura ideal para treinar arduamente e enfrentar intensidades elevadas. As endorfinas que o teu corpo liberta têm um efeito positivo nos neurotransmissores, tornando-te capaz de lidar com esse stress mais intenso, tanto físico como ambiental, durante o resto do dia. No entanto, se tentares fazer a mesma intensidade na fase em que o corpo produz mais hormonas (após a ovulação, perto do início do teu próximo período) quando o corpo tem mais dificuldade em recuperar, isto tem o efeito oposto. Por isso, sincronizar o treino resume-se a dar ao teu corpo o nível de movimento de que precisa e pelo qual anseia no momento certo.